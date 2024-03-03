رئيس جامعة الأزهر يشهد تخريج دفعة جديدة من كليات الطب بالبرنامج الماليزي

شهد فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، تخريج دفعة جديدة من خريجي البرنامج الماليزي بكليات الطب: (بنين - بنات) بالقاهرة،

وذلك بحضور الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين القاهرة، والدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة كلية طب بنات القاهرة.

تأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في مختلف المجالات العلمية.

ونقل فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، للحضور جميعا تحيات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وتمنياته الصادقة لهم بالتوفيق والنجاح، وأن يكونوا جميعًا خير سفراء للإسلام والأزهر الشريف في بلادهم.

وقدم فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، التهنئة للخريجين والخريجات في كليات الطب البرنامج الماليزي وأسرهم، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح وأن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف في بلادهم، حاملين للمنهج الأزهري الوسطي المعتدل كل في بلده، مشددًا على أنكم تنتمون إلى مؤسسة الأزهر الشريف الضارية بجذورها في أعماق التاريخ على مدار أكثر من 1083 عامًا من العطاء بلا حدود في خدمة الإنسانية كلها.

وقدم الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف على قطاع المستشفيات الجامعية، التهنئة إلى الخريجين والخريجات من الأطباء والطبيبات الماليزين، قائلًا: أنكم تتنتمون إلى جامعة الأزهر تلكم المؤسسة العريقة، كعبة العلم وقبلة العلماء، وتتميزون بدراسة علوم الدين والدنيا جنبًا إلى جنبٍ، فعليكم أن تتحملوا الأمانة وتنقلوها للناس بأمانة ووسطية واعتدال دون إفراط أو تفريط.

ووجه نائب رئيس الجامعة الشكر والتقدير لإدارة كليتي: طب بنين وبنات بالقاهرة؛ لجهودهم المخلصة تجاه النهوض والارتقاء برسالة الطب؛ جاء ذلك بجضور الدكتور خيري عبد الحميد، وكيل كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سوسن عبد الصبور، وكيلة كلية طب البنات للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمل حجازي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، إضافة إلى قيادات كليتي: طب بنين وبنات بالقاهرة السابقين ورؤساء الأقسام.