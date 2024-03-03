عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع كبير لجميع الأعيرة.. سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر يبحث عنه عدد كبير من المواطنين، ويعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى الكثير منهم.

سعر الذهب اليوم في مصر 2024

أسعار الذهب اليوم في مصر، يقدمها موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة، التي شهدت تغيرات قياسية خلال الفترة الحالية، خاصة منذ بداية عام 2024. 

الذهب 

 

سعر الذهب الآن في مصر 2024

2300 جنيه.. انخفاض غير متوقع يضرب أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تجاوز التوقعات.. هبوط قوي بأسعار الذهب في مصر الآن

سعر الذهب اليوم 

 

عيار 24 بيع 3,131جنية شراء 3,189جنية

سعر الذهب اليوم 


عيار 22 بيع 2,870جنية شراء 2,923جنية

سعر الذهب اليوم 


عيار 21 بيع 2,740جنية شراء 2,790جنية

سعر الذهب اليوم 


عيار 18 بيع 2,349جنية شراء 2,391جنية

سعر الذهب اليوم 


عيار 14 بيع 1,827جنية شراء 1,860جنية

سعر الذهب اليوم 


عيار 12 بيع 1,566جنية شراء 1,594جنية

سعر الذهب اليوم 


الاونصة بيع 97,387جنية شراء 99,165جنية

سعر الذهب اليوم 


الجنيه الذهب بيع 21,920جنية شراء 22,320جنية

سعر الذهب اليوم 


الكيلو بيع 3,131,429جنية شراء 3,188,571جنية
 

الذهب 

 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد.

مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن  سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم بمصر أسعار الذهب في مصر ألان سعر الذهب الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

هبوط عنيف| تفاصيل أكبر ضربة للسوق السوداء.. ومفاجأة في سعر الدولار الآن

تراجعت 20% .. هبوط في أسعار اللحوم بالأسواق

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

عكس التوقعات.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

تجاوز التوقعات.. هبوط قوي بأسعار الذهب في مصر الآن

60 دقيقة للأمام.. حقيقة تغيير التوقيت قبل رمضان وموعد أذان المغرب والفجر

موضوعات متعلقة

بشرة خير| انخفاض سعر الحديد اليوم.. والسبب رأس الحكمة

للإناث.. كيفية التقديم لوظيفة معاون نيابة عامة دفعة 2023

سعر طن الحديد اليوم

أقل جرام بـ 1680 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب

لو هتعمل عمرة.. خطوات الحصول على التأشيرة بالموبيل

كيفية استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة العدل 2024

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

وظائف خالية بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

ترشيحاتنا

حقيقة شراء مستثمر إماراتي لنادي الزمالك.. تفاصيل

رد حاسم من الزمالك حول تأجيل مباراة سوار الغيني

خطة وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان.. أسامة فخري يوضح

هل اقترب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. مسؤول فلسطيني يوضح

وصول وفدي قطر والولايات المتحدة إلى القاهرة للمشاركة في مباحثات الهدنة بغزة

سبب خفي لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي السنة الماضية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعذيب ورفض الذهاب للمستشفى| نجل حلمي بكر يتهم أرملة الفنان.. وهذه تفاصيل جديدة

شمس الكويتية بشعر غجري تثير الجدل بإطلالة جريئة

قمر زي أمها.. ظهور ابنة أحمد السقا يشعل السوشيال ميديا|شاهد

بعد زيادة وزنها.. روبي تثير الجدل على السوشيال ميديا بفستان قصير

فيديو

فستان خطيبة مسلم يضعه في مأزق

المصرية ميساء خليفة.. الشعب المغربي يطالب بمنحها الجنسية.. ما السبب؟|فيديوجراف

دراما رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل الحشاشين

محدش يدفنه.. نجل حلمي بكر يستعين بمرتضى منصور.. ونقيب الموسيقيين: هجيب حقه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ