تراجع كبير لجميع الأعيرة.. سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر يبحث عنه عدد كبير من المواطنين، ويعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى الكثير منهم.

سعر الذهب اليوم في مصر 2024

أسعار الذهب اليوم في مصر، يقدمها موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة، التي شهدت تغيرات قياسية خلال الفترة الحالية، خاصة منذ بداية عام 2024.

الذهب

سعر الذهب الآن في مصر 2024

سعر الذهب اليوم

عيار 24 بيع 3,131جنية شراء 3,189جنية

سعر الذهب اليوم



عيار 22 بيع 2,870جنية شراء 2,923جنية

سعر الذهب اليوم



عيار 21 بيع 2,740جنية شراء 2,790جنية

سعر الذهب اليوم



عيار 18 بيع 2,349جنية شراء 2,391جنية

سعر الذهب اليوم



عيار 14 بيع 1,827جنية شراء 1,860جنية

سعر الذهب اليوم



عيار 12 بيع 1,566جنية شراء 1,594جنية

سعر الذهب اليوم



الاونصة بيع 97,387جنية شراء 99,165جنية

سعر الذهب اليوم



الجنيه الذهب بيع 21,920جنية شراء 22,320جنية

سعر الذهب اليوم



الكيلو بيع 3,131,429جنية شراء 3,188,571جنية



الذهب

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد.

مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.