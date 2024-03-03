رد حاسم من الزمالك حول تأجيل مباراة سوار الغيني

ردّ أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، على طلب تأجيل مباراة الفريق مع سوار الغيني، المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات من كأس الكونفدرالية.

وقال سالم عبر برنامج "رقم 10" على القناة الأولى: "طلب سوار الغيني تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة بسبب صعوبات في السفر وعدم قدرتهم على التواجد في القاهرة".

وأضاف المتحدث باسم الزمالك: "لقد رفضنا طلب التأجيل وأبلغنا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بذلك، وننتظر وصولهم".

وأشار سالم إلى أنه في حال عدم وصول الفريق المنافس، سيظل الزمالك في معسكر الاستعداد لقمة نهائي كأس مصر، مضيفًا: "سننتظر المدة القانونية حتى يتم اعتبارهم منسحبين".

وختم بالقول: "إذا وصل فريق سوار الغيني فجأة، سنلعب المباراة كالمعتاد، وبعد ذلك سنتجه إلى السعودية استعدادًا للقمة".