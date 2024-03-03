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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديربي مانشستر.. موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

صدى البلد

جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة يتضمن مباراة واحدة فقط في إطار الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري NILE للموسم الحالي 2023-2024، بالإضافة إلى مباريات بطولة الكونفدرالية، ومباريات من الدوريات الأوروبية الكبرى.

مباريات دوري NILE والقنوات الناقلة:

  • إنبي مقابل الاتحاد السكندري - الساعة 7 مساءً على قناة on time sports.

مباريات الكونفدرالية الإفريقية:

  • اتحاد الجزائر مقابل سوبر سبورت يونايتد - الساعة 6 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1.
  • مودرن فيوتشر مقابل الهلال الليبي - الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 9.
  • النادي الإفريقي مقابل أكاديميكا لوبيتو - الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.
  • ريفرز يونايتد مقابل دريمز - الساعة 6 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 2.
  • ديابل نوار مقابل سيخوخون يونايتد - الساعة 6 مساءً.
  • الزمالك مقابل سوار - الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.
  • ساجرادا اسبيرانسا مقابل أبوسليم - الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 9.
  • نهضة بركان مقابل الملعب المالي - الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 9.

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:

  • بيرنلي مقابل بورنموث - الساعة 3 مساءً على beIN Sports HD 1.
  • مانشستر سيتي مقابل مانشستر يونايتد - الساعة 5:30 مساءً على beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:

  • فياريال مقابل غرناطة - الساعة 3:15 مساءً على beIN Sports HD 3.
  • أتلتيكو مدريد مقابل ريال بيتيس - الساعة 5:15 مساءً على beIN Sports HD 3.
  • ريال مايوركا مقابل جيرونا - الساعة 7:30 مساءً على beIN Sports HD 3.
  • أتلتيك بلباو مقابل برشلونة - الساعة 10 مساءً على beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:

  • هيلاس فيرونا مقابل ساسولو - الساعة 1:30 ظهرًا على AD SPORTS Premium 1.
  • فروسينوني مقابل ليتشي - الساعة 4 عصرًا على AD SPORTS Premium 1.
  • إمبولي مقابل كالياري - الساعة 4 عصرًا على AD SPORTS Premium 2.
  • أتلانتا مقابل بولونيا - الساعة 7 مساءً على AD SPORTS Premium 1.
  • نابولي مقابل يوفنتوس - الساعة 9:45 مساءً على AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي:

  • تولوز مقابل نيس - الساعة 2 مساءً على beIN Sports HD 4.
  • مونبلييه مقابل ستراسبورج - الساعة 4 مساءً.
  • نانت مقابل ميتز - الساعة 4 مساءً على beIN Sports HD 8.
  • ستاد بريست مقابل لوهافر - الساعة 4 مساءً على beIN Sports HD 2.
  • رين مقابل لوريان - الساعة 6 مساءً على beIN Sports HD 4.
  • ليون مقابل لانس - الساعة 9:45 مساءً على beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات الدوري التركي:

  • إسطنبول باشاك شهير مقابل سامسون سبور - الساعة 12:30 مساءً.
  • بينديك سبور مقابل قونيا سبور - الساعة 12:30 مساءً.
  • بشكتاش مقابل جالاتا سراي - الساعة 6 مساءً.


 

beIN Sports HD الاتحاد السكندري الدوريات الأوروبية الكونفدرالية الإفريقية مودرن فيوتشر مباريات اليوم

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