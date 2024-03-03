ديربي مانشستر.. موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة يتضمن مباراة واحدة فقط في إطار الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري NILE للموسم الحالي 2023-2024، بالإضافة إلى مباريات بطولة الكونفدرالية، ومباريات من الدوريات الأوروبية الكبرى.

مباريات دوري NILE والقنوات الناقلة:

إنبي مقابل الاتحاد السكندري - الساعة 7 مساءً على قناة on time sports.

مباريات الكونفدرالية الإفريقية:

اتحاد الجزائر مقابل سوبر سبورت يونايتد - الساعة 6 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1.

مودرن فيوتشر مقابل الهلال الليبي - الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 9.

النادي الإفريقي مقابل أكاديميكا لوبيتو - الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.

ريفرز يونايتد مقابل دريمز - الساعة 6 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 2.

ديابل نوار مقابل سيخوخون يونايتد - الساعة 6 مساءً.

الزمالك مقابل سوار - الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.

ساجرادا اسبيرانسا مقابل أبوسليم - الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 9.

نهضة بركان مقابل الملعب المالي - الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 9.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:

بيرنلي مقابل بورنموث - الساعة 3 مساءً على beIN Sports HD 1.

مانشستر سيتي مقابل مانشستر يونايتد - الساعة 5:30 مساءً على beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:

فياريال مقابل غرناطة - الساعة 3:15 مساءً على beIN Sports HD 3.

أتلتيكو مدريد مقابل ريال بيتيس - الساعة 5:15 مساءً على beIN Sports HD 3.

ريال مايوركا مقابل جيرونا - الساعة 7:30 مساءً على beIN Sports HD 3.

أتلتيك بلباو مقابل برشلونة - الساعة 10 مساءً على beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:

هيلاس فيرونا مقابل ساسولو - الساعة 1:30 ظهرًا على AD SPORTS Premium 1.

فروسينوني مقابل ليتشي - الساعة 4 عصرًا على AD SPORTS Premium 1.

إمبولي مقابل كالياري - الساعة 4 عصرًا على AD SPORTS Premium 2.

أتلانتا مقابل بولونيا - الساعة 7 مساءً على AD SPORTS Premium 1.

نابولي مقابل يوفنتوس - الساعة 9:45 مساءً على AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي:

تولوز مقابل نيس - الساعة 2 مساءً على beIN Sports HD 4.

مونبلييه مقابل ستراسبورج - الساعة 4 مساءً.

نانت مقابل ميتز - الساعة 4 مساءً على beIN Sports HD 8.

ستاد بريست مقابل لوهافر - الساعة 4 مساءً على beIN Sports HD 2.

رين مقابل لوريان - الساعة 6 مساءً على beIN Sports HD 4.

ليون مقابل لانس - الساعة 9:45 مساءً على beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات الدوري التركي:

إسطنبول باشاك شهير مقابل سامسون سبور - الساعة 12:30 مساءً.

بينديك سبور مقابل قونيا سبور - الساعة 12:30 مساءً.

بشكتاش مقابل جالاتا سراي - الساعة 6 مساءً.



