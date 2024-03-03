ديربي مانشستر.. موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة يتضمن مباراة واحدة فقط في إطار الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري NILE للموسم الحالي 2023-2024، بالإضافة إلى مباريات بطولة الكونفدرالية، ومباريات من الدوريات الأوروبية الكبرى.
مباريات دوري NILE والقنوات الناقلة:
- إنبي مقابل الاتحاد السكندري - الساعة 7 مساءً على قناة on time sports.
مباريات الكونفدرالية الإفريقية:
- اتحاد الجزائر مقابل سوبر سبورت يونايتد - الساعة 6 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1.
- مودرن فيوتشر مقابل الهلال الليبي - الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 9.
- النادي الإفريقي مقابل أكاديميكا لوبيتو - الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.
- ريفرز يونايتد مقابل دريمز - الساعة 6 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 2.
- ديابل نوار مقابل سيخوخون يونايتد - الساعة 6 مساءً.
- الزمالك مقابل سوار - الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.
- ساجرادا اسبيرانسا مقابل أبوسليم - الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 9.
- نهضة بركان مقابل الملعب المالي - الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 9.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:
- بيرنلي مقابل بورنموث - الساعة 3 مساءً على beIN Sports HD 1.
- مانشستر سيتي مقابل مانشستر يونايتد - الساعة 5:30 مساءً على beIN Sports HD 1.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:
- فياريال مقابل غرناطة - الساعة 3:15 مساءً على beIN Sports HD 3.
- أتلتيكو مدريد مقابل ريال بيتيس - الساعة 5:15 مساءً على beIN Sports HD 3.
- ريال مايوركا مقابل جيرونا - الساعة 7:30 مساءً على beIN Sports HD 3.
- أتلتيك بلباو مقابل برشلونة - الساعة 10 مساءً على beIN Sports HD 1.
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:
- هيلاس فيرونا مقابل ساسولو - الساعة 1:30 ظهرًا على AD SPORTS Premium 1.
- فروسينوني مقابل ليتشي - الساعة 4 عصرًا على AD SPORTS Premium 1.
- إمبولي مقابل كالياري - الساعة 4 عصرًا على AD SPORTS Premium 2.
- أتلانتا مقابل بولونيا - الساعة 7 مساءً على AD SPORTS Premium 1.
- نابولي مقابل يوفنتوس - الساعة 9:45 مساءً على AD SPORTS Premium 1.
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي:
- تولوز مقابل نيس - الساعة 2 مساءً على beIN Sports HD 4.
- مونبلييه مقابل ستراسبورج - الساعة 4 مساءً.
- نانت مقابل ميتز - الساعة 4 مساءً على beIN Sports HD 8.
- ستاد بريست مقابل لوهافر - الساعة 4 مساءً على beIN Sports HD 2.
- رين مقابل لوريان - الساعة 6 مساءً على beIN Sports HD 4.
- ليون مقابل لانس - الساعة 9:45 مساءً على beIN Sports HD 4.
مواعيد مباريات الدوري التركي:
- إسطنبول باشاك شهير مقابل سامسون سبور - الساعة 12:30 مساءً.
- بينديك سبور مقابل قونيا سبور - الساعة 12:30 مساءً.
- بشكتاش مقابل جالاتا سراي - الساعة 6 مساءً.