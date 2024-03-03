قرار عاجل ضد المتهمين بالاستعراض بسيارتين داخل محطة وقود فى الجيزة..فيديو

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لإتهامهم بأداء حركات استعراضية بإحدى محطات الوقود بالجيزة معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

وطلبت النيابة بسرعة التحقيقات حول الواقعة والاستماع إلى شهود عيان الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط محطة الوقود للوقوف على ملابسات الحادث .

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بشأن قيام قائدي سيارتين بأداء حركات استعراضية بإحدى محطات الوقود بالجيزة معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

بالفحص تم تحديد قائدي السيارتين مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما والسيارتين.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديهما.