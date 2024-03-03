عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس الشيوخ يحيل 11 اقتراحا برغبة إلى الحكومة

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة 11 تقريرا للجان النوعية عن اقتراحات برغبة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشان ماجاء فيها، وهى كالتالى:

1- تقريرا لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائـب أكمـل نـجـاتي؛ بشـأن: "سـرعة إصـدار اللائحـة التنفيذيـة لقـانون الماليـة العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 والعمل على الإسراع بتطبيق موازنة البرامج والإداء، والاقتراح المقدم من النائب حازم الجندي؛ بشأن إنشاء منطقة حرة إفريقية في مصر.

2-تقرير اللجنـة المشتركة من لجنـة الشئون المالية والاقتصـادية والاستثمار ومكتـب لجنـة الإسكان والإدارة المحليـة والنقـل عـن الاقتراح برغبـة المقـدم مـن السيد النائـب أيمـن عبـد المحسـن؛ بشـأن استكمال مشروع الطريق الدائري بمركـز دكرنس بمحافظـة الدقهليـة ضـمن مشروعات البنية التحتية وذلـك بعـد اعتمـاد مـالي إضـافي بقيمـة عشـرين مليون جنية لهذا الغرض.

3-تقرير لجنـة الشباب والرياضـة عـن الاقتراح برغبـة المقدم من السيد النائب محمد عمارة بشـأن تعظيم دور مراكـز الشـبـاب مـن خـلال تدريب وتأهيل الشباب نحـو خـلـق فـرص عمل جديدة للشباب.

4- ثلاثة تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمـد السباعي؛ بشـأن عـدم بيـع المضادات الحيوية في الصيدليات إلا بتوصية طبية ومن النائـب مـؤمن معـاذ؛ بشـأن:" فصـل المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة ومن النائب أحمـد عبـد الماجـد الأحمـر؛ بشـأن" رفع كفاءة خدمـة العـلاج الطبيعي بمستشفيات محافظة قنا.

5- ثلاثة تقارير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الصـحة والسكان ومكتـب لجنـة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب  عيسـى الشـريف بشـأن  سـرعة تنفيذ أعمـال تطـوير مستشـفـى حـلـوان العام وإعادة بناء مستشفى حلوان القديم التى هدمه عام 2019 ومن النائـب عيسـى الشـريف  بشـأن إنشـاء مستشـفى متخصـص للأمـراض صدرية بمدينة 15 مايو جنوب القاهرة، ومن النائـب رمضـان إمـام بشـأن إنشـاء عـدد مـن الوحـدات الصحية بقـرى محافظـة الإسماعيلية وضـم عـدد مـن الوحـدات الأخـرى لمنظومـة التـأمين الصـحي الشامل.

6-تقرير لجنة الزراعـة والـري عـن طلبـي المناقشة العامة المقدمين من النائب محـمـد صبري أبـو إبـراهيم، وأكثـر مـن عشـرين عضـوا مـن السـادة الأعضـاء لاستيضاح سياسـة الحكومـة بشـأن" الثروة السمكية و النائبـة هالـة كمـال، وأكثـر مـن عشـرين عضـوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن:" الثروة السمكية  اكتفاء ذاتي وأمن عذائي".

مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اقتراحات برغبة الحكومة اللائحة التنفيذية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

تراجعت 20% .. هبوط في أسعار اللحوم بالأسواق

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

قرار عاجل ضد المتهمين بالاستعراض بسيارتين داخل محطة وقود فى الجيزة..فيديو

تراجع كبير لجميع الأعيرة.. سعر الذهب الآن في مصر

عكس التوقعات.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

بشرة خير| انخفاض سعر الحديد اليوم.. والسبب رأس الحكمة

ترشيحاتنا

249 قرار علاج على نفقة الدولة..مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد| فيديو وصور

شكري: العلاقات بين مصر ودول الخليج ركيزة الاستقرار في المنطقة|فيديو

تركيا: حان الوقت لبدء محادثات وقف النار بين أوكرانيا وروسيا

هشام آمنة: استرداد 288 ألف متر وإزالة 432 حالة تعد على الأراضي

مجلس الشيوخ يحيل 11 اقتراحا برغبة إلى الحكومة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تدفع لجنة تجنيدية قضائية لإنهاء المواقف التجنيدية لأبناء حلايب وشلاتين وأبو رماد

الصوص السحري .. صاحب عربية يكشف سر المهنة وتحويجة طبق الفول|اعرف الطريقة

مش هيكلفك 20 جنيه.. طريقة عمل السوبيا في المنزل بمكون سر المحلات

تعذيب ورفض الذهاب للمستشفى| نجل حلمي بكر يتهم أرملة الفنان.. وهذه تفاصيل جديدة

فيديو

القوات المسلحة تدفع لجنة تجنيدية قضائية لإنهاء المواقف التجنيدية لأبناء حلايب وشلاتين وأبو رماد

قبل تشييع جثمانه.. أرملة حلمي بكر تكشف لحظاته الأخيرة وترد على أقاربه.. فيديو

فستان خطيبة مسلم يضعه في مأزق

المصرية ميساء خليفة.. الشعب المغربي يطالب بمنحها الجنسية.. ما السبب؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ