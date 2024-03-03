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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيسرقو المواسير ويحولوها بودرة.. سقوط عصابة خطره ببنى سويف

المتهمين
المتهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

و تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن بنى سويف من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان "لهما معلومات جنائية") ، وعميل سيىء النية (له معلومات جنائية) لمزاولتهم نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المواسير البلاستيكية وتكسيرها وتحويلها لبودرة والتصرف فيها بالبيع كمواد خام للمصانع بأسلوب "المغافلة"، وبحوزتهم (47 جوال بداخلها بودرة البلاستيك الخام وزنوا 3 طن – سيارة "ملك أحدهم") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (5) وقائع بذات الأسلوب، وأضافوا بأن المضبوطات من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

وفى مديرية أمن القليوبية تم ضبط (عاطلان - مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) لقيامهما بالتعدى على (عامل توصيل طلبات بإحدى المطاعم) بالضرب بدائرة قسم شرطة ثان العبور والإستيلاء منه على (دراجة نارية "قيادته" - مبلغ مالى - هاتفه المحمول) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة .. وأرشدا عن المسروقات وأقرا بإتلاف الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه وإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية. 

وفى مديرية أمن المنوفية تم ضبط (محاسب بأحد المصانع كائن بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة خزينة بداخلها مبلغ مالى من داخل المصنع محل عمله ونقلها بسيارة والإستيلاء على المبلغ المالى والتخلص من الخزينة بإلقائها بأحد المصارف المائية بدائرة مركز منشأة القناطر بالجيزة (تم إنتشالها) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .. كما أرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه والسيارة المستخدمة فى الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية أسلوب المغافلة الامن العام التشكيلات العصابية العناصر الإجرامية المجني عليه

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