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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بينهم المحاكم| إيلون ماسك يفتح أبواب النار على  ChatGPT

بينهم المحاكم| إيلون
بينهم المحاكم| إيلون ماسك يفتح النار على  ChatGPT

قام إيلون ماسك، رجل الأعمال المعروف بسياراته الكهربائية وشركة SpaceX، بمقاضاة OpenAI، وهو مختبر أبحاث للذكاء الاصطناعي (AI) شارك في تأسيسه. يتهم ماسك الشركة بالتخلي عن هدفها الأصلي المتمثل في إنشاء ذكاء اصطناعي مفيد وغير ربحي للجميع.

تشتهر شركة OpenAI بنموذج اللغة الخاص بها ChatGPT، وهي مدعومة الآن من قبل مايكروسوفت، مما أثار مخاوف ماسك. يزعم أن الشركة، التي كان من المفترض في البداية أن تكون مفتوحة وغير هادفة للربح، تركز الآن على تحقيق الربح لمستثمريها.

لم تصدر OpenAI ومايكروسوفت بيانًا للجمهور حتى الآن.

 

تطالب الدعوى المرفوعة في سان فرانسيسكو المحكمة بإجبار OpenAI على:

 

• جعل أبحاثها وتكنولوجيتها عامة. سيسمح هذا لأي شخص بتعلم وتطوير عمل OpenAI، مما يعزز تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل أوسع.

• منع استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا لديها، GPT-4، لتحقيق مكاسب مالية. وهذا يشمل كل من مايكروسوفت والأفراد المرتبطين بـ OpenAI.

عبر ماسك منذ فترة طويلة عن مخاوفه من المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، داعيًا إلى وضع لوائح خاصة به. ترك مجلس إدارة OpenAI في عام 2018 وكان ينتقد مشاركة مايكروسوفت. يعتقد أن عملاق التكنولوجيا يمتلك نفوذًا غير مبرر، إن لم يكن سيطرة كاملة، على OpenAI.

تضيف هذه المعركة القانونية طبقة أخرى إلى عالم تطوير الذكاء الاصطناعي المعقد. في حين أن النتيجة غير مؤكدة، فإنها تثير أسئلة مهمة حول أخلاقيات وأهداف وسيطرة هذه التكنولوجيا القوية.

في الوقت نفسه، يتابع ماسك مشروعه الخاص بالذكاء الاصطناعي، xAI. تهدف هذه الشركة الناشئة إلى إنشاء "ذكاء اصطناعي يسعى إلى أقصى قدر من الحقيقة" وأطلقت مؤخرًا منافسها لـ ChatGPT، وهو Grok، والذي قام أيضًا بتسريب الوصفة الفعلية لدواء عند مطالبتها بذلك.

ماسك إيلون ماسك OpenAI SpaceX ChatGPT

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