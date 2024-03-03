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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يشهد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي لرياضة ذوى الإعاقة

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ،اليوم الأحد، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي الذى تستضيف فعالياته جامعة الدول العربية لمناقشة مجموعة من الملفات المتعلقة بأنشطة وبرامج رياضة ذوى الإعاقة على مستوى الدول العربية.


حضر الاجتماع مجموعة من رؤساء اللجان البارالمبية بالدول العربية من ضمنهم الدكتور فهد بن نايف رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة بالاتحاد العربي لذوى الإعاقة، والدكتورة عبير عطا الله الأمين العام للاتحاد، وخليل المهندس رئيس الاتحاد القطرى الاسيوى ونائب رئيس الاتحاد الدولى لتنس الطاولة، ولورى اوكيمارا رئيس الاتحاد الدولى للبارافول ، والدكتور عبد الرازق بن رشيد رئيس اتحاد غرب آسيا الباراليمبي، ولفيف من المسئولين بالاتحاد العربي، ومن وزارة الشباب والرياضة المصرية حضر الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

وقام وزير الشباب والرياضة بتكريم عدد من ممثلى الاتحاد العربى لرياضة ذوى الإعاقة لجهودهم المبذولة الفترة الماضية ، كما حرص أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد على تكريم الدكتور أشرف صبحى تقديراً لجهوده على مستوى ملف أصحاب الهمم وذوى القدرات الخاصة ، والنتائج المثمرة التى حققتها مصر فى هذا المجال على مدار الأعوام الماضية، وكذا دعمه الدائم لبرامج الاتحاد .

من جانبه، عبر وزير الشباب والرياضة عن خالص تقديره لدور الاتحاد العربى لذوى الإعاقة، وحرص مسئوليه على دمج أبناء الوطن العربي من أصحاب الهمم والكشف عن مواهبهم الرياضية، وتنفيذ برامج ومسابقات عربية مشتركة تلبى احتياجاتهم وتشجعهم على ممارسة الرياضة.

كما أكد الوزير على اهتمام مصر البالغ بفئة ذوى الهمم والقدرات الخاصة والحرص على إدماجهم بالمجتمع فى إطار توجه الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذى يظهر جلياً خلال الاحتفالية السنوية "قادرون باختلاف" التى تنظمها مصر لذوى الهمم تحت رعاية وبتشريف الرئيس السيسي، لافتاً إلى دعم وزارة الشباب والرياضة المصرية لجهود الاتحاد العربى لرياضة ذوى الإعاقة فى سبيل تنفيذ استراتيجيته وبرامجه.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الإتحاد الدولي لتنس الطاولة الجمعيه العموميه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الاتحاد القطري الاتحاد العربي أشرف صبحى وزير الشباب

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