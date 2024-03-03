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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وفاة اللواء منير ثابت رئيس اللجنة الأولمبية الأسبق

منير ثابت
منير ثابت

نعي عمر علاء مبارك حفيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وفاة اللواء منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".

وكتب عمر علاء مبارك :"البقاء و الدوام الله توفي الي رحمه الله تعالي اللواء / منير ثابت

والد خالد منير ثابت و طارق منیر ثابت و جد كل من فؤاد ، هنا ، مهجة و منير ثابت

و سوف تشيع الجنازه بعد صلاه العصر من مسجد الصديق مساكن شيراتون.

 وتوفى فجر اليوم الأحد اللواء منير ثابت رئيس اللجنة الأولمبية الأسبق وشقيق سوزان مبارك زوجة الرئيس الراحل حسني مبارك، بعد رحلة صراع مع المرض.

ويعد منير ثابت واحدا من الشخصيات البارزة التي كانت لها أيادي بيضاء على الرياضة المصرية، وأثر بشكل إيجابي على كافة المستويات.

وشغل منير ثابت منصب رئيس اللجنة الأولمبية في مناسبتين، الأولى خلال الفترة من 1990 وحتى 1993، والمرة الثانية خلال الفترة من1996 وحتى 2009، وذلك فضلا عن توليه عضوية اللجنة الأولمبية الدولية خلال الفترة من 1998 وحتى 2016، وحصل على العضويةالشرفية عام 2017.

الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بعد صلاة العصر رئيس اللجنة الأولمبية شيراتون رئيس اللجنة الأولمبي الرئيس الاسبق

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