رفضت طلبًا إسرائيليا.. أمريكا: لن نعاقب أي جمعيات خيرية بدون دليل

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية رفضها التحرك ضد العديد من المنظمات غير الربحية التي ربطتها إسرائيل بحركة المقاومة الفلسطينية حماس في غزة، وهو ما يعكس تراجعا طفيف عن استجابة أمريكا لكل طلب يقدمه الاحتلال.

نقلاً عن مسؤولين غربيين، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية اليوم الأحد أن إدارة بايدن والحكومات الأخرى تسعى للحصول على أدلة موثوقة على وجود صلات بين جمعيات خيرية معينة وحماس قبل إصدار عقوبات ضدها.

وتم بالفعل تطبيق عقوبات على "ممولي حماس وشركات الصرافة وشبكات الشركات المتعاونة فضلاً عن تقديم مكافآت بملايين الدولارات للحصول على معلومات عن المانحين الماليين".

ومع ذلك، قالت الصحيفة الأمريكية إن العديد من الجمعيات الخيرية التي تصنفها إسرائيل على أنها جماعات إرهابية لا يتم معاقبتها من قبل الحكومة الأمريكية.

وقامت هذه الجمعيات الخيرية ، بما فيها العديد من الجمعيات الخيرية في الولايات المتحدة وأوروبا، بتوجيه عشرات الملايين من الدولارات إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب.

وبينما اتخذت الولايات المتحدة إجراءات ضد العديد من المنظمات، قال مسؤول أمريكي كبير إنه في كثير من الحالات تم طلب الحصول على أدلة من الاحتلال لكنها لم تقدم دليل حتى الآن .