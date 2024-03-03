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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإعلام الحكومي بغزة: المجاعة تتعمق وإنزال المساعدات جوا غير مجد

نقص حاد للغذاء بغزة
نقص حاد للغذاء بغزة

أكد مكتب الإعلام الحكومي بغزة على أن المجاعة تتعمق في القطاع ، مشيرا إلى أن إنزال المساعدات جوا غير مجد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وحمل المكتب الإعلامي الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية عن المجاعة الحاصلة.

وذكر مكتب الإعلام الحكومي أن  2,4 مليون إنسان يعانون نقصا حادا في الغذاء والمجاعة تتعمق بشكل أكبر في غزة والشمال.
واعتبر أن إنزال المساعدات جوا والتعامي عن إدخالها من المعابر التفاف على الحلول الجذرية للمشكلة.

يأتي ذلك فيما قالت حماس أن استهداف الاحتلال قوافل الإغاثة وآخرها شاحنة مساعدات بدير البلح تأكيد وإصرار منه على مواصلة حرب الإبادة.

أضافت بـأن الاحتلال يمارس التجويع الممنهج ويعمق الكارثة الإنسانية بالقطاع في تجاهل تام للقوانين الإنسانية.

ونوهت بأن مواصلة الاحتلال استهداف قوافل المساعدات تعبر عن مستوى غير مسبوق من الإجرام والوحشية في تاريخنا المعاصر.

الإعلام الحكومى غزة المجاعة تتعمق إنزال المساعدات جوا الاحتلال

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