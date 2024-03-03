صحف السعودية: اتفاق الهدنة ممكن خلال 24 أو 48 ساعة..ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى أكثر من 30 ألف.. ونتنياهو يأمر سفارة إسرائيل بمقاطعة زيارة جانتس لأميركا



محمد بن سلمان القوة الدافعة للحاق السعودية بالعصر الحديث

المملكة تشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي

«الجمارك»: إحباط محاولتي تهريب 63,2 ألف حبة كبتاغون في منفذ الحديثة

شهباز شريف رئيساً لوزراء باكستان للمرة الثانية

المبعوث الأممي لـ «عكاظ»: لا حل عسكرياً في سورية

«170 شخصاً أُعدموا» خلال هجمات في بوركينا فاسو الشهر الماضي



تناولت صحف السعودية مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة في وقت وصل فيه عدد الشهداء لأكثر من 30 ألف.



أوردت صحيفة الشرق الأوسط، بأنه قد أفاد مصدر قيادي في حركة «حماس»، اليوم (الأحد)، بأن الاتفاق على هدنة في غزة ممكن خلال من 24 إلى 48 ساعة، بحال «تجاوبت» إسرائيل مع مطالبها.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: «اليوم (الأحد) تنطلق جولة مفاوضات في القاهرة... وإذا تجاوبت إسرائيل تصبح الطريق ممهدة لاتفاق خلال الـ24 أو الـ48 ساعة المقبلة».

وكان مسؤول أميركي قال، أمس (السبت)، إن مصير الهدنة المقترحة في غزة يعتمد على موافقة حركة «حماس» على إطلاق سراح «فئة محددة من الرهائن»، بعد أن قبلت إسرائيل إلى حد كبير الخطوط العريضة للاتفاق.



وقال المسؤول للصحفيين، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن «الكرة الآن في ملعب (حماس)»، مضيفاً: «الإطار موجود، وقد قبله الإسرائيليون عملياً. من الممكن أن يبدأ اليوم وقف لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع في غزة إذا وافقت (حماس) على إطلاق سراح فئة محددة من الرهائن المعرضين للخطر».







وذكرت الشرق الأوسط، قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعدم التعامل مع الزيارة المرتقبة اليوم لعضو مجلس الحرب بيني غانتس، رئيس حزب «معسكر الدولة».

وبرر نتنياهو موقفه كون جانتس لم يأخذ إذنه للسفر إلى واشنطن ولقاء مسؤولين أميركيين.

وعلى أثر تعليمات نتنياهو فإن السفير الإسرائيلي في واشنطن لن يشارك في اجتماعات جانتس، وفق ما أوردته الهيئة.

وأبلغ جانتس رئيس الحكومة، يوم الجمعة الماضي، أنه ينوي السفر لحضور سلسلة اجتماعات في واشنطن؛ لكنه لم يطلب إذنه، ورداً على ذلك وبخه رئيس الوزراء قائلاً: «هناك رئيس وزراء واحد فقط»، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأوردت الصحيفة، بأنه أصبح كثير من المستشفيات في غزة الآن إما مغلقاً، وإما مكتظاً، وإما على وشك الانهيار، ما دفع الأطباء إلى نصب خيام في الشوارع لعلاج المرضى.

وفي حديث مع شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، وصف بعض أطباء غزة الوضع في القطاع بـ«الكارثي»، مشيرين إلى أن الأمراض تنتشر في مخيمات اللاجئين، وخصوصاً بين الأطفال.

أوردت الصحيفة في شأن آخر، بأنه قد أعلن المدعي العام لواهيجويا، اليوم (الأحد) أن «نحو 170 شخصاً أُعدموا» قبل زهاء أسبوع، في سلسلة من الهجمات طالت 3 قرى في شمال بوركينا فاسو.

وأفاد المدعي العام، في بيان، بأنه أبلغ في 25 فبراير بوقوع «هجمات دامية هائلة في قرى كومسليجا ونودان وسورو» في محافظة ياتنجا بشمال البلاد.

وأضاف: «المصادر ذاتها تؤشر إلى أن الحصيلة غير النهائية هي أن نحو 170 شخصاً أُعدموا»، إضافة لإصابة آخرين بجروح، ووقوع أضرار مادية.

أوردت صحيفة عكاظ، وصفت «رويترز» أمس (السبت) قرار السعودية إطلاق حملتها لاستضافة مونديال 2034 بأنه مسعى من المؤكد أنه سينجح، لعدم وجود أي طرف يرغب في منافستها. وفيما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن تتشارك المغرب والبرتغال وإسبانيا إقامة فعاليات مونديال 2030، أوضح أن مونديال 2034 كان مفتوحاً للتنافس بين اتحادات آسيا وأوقيانوسيا. وذكر الاتحاد السعودي لكرة القدم (الجمعة) أن حملة «ننمو معاً» ستُظهر الطريقة التي تعزز بها المملكة الروابط مع الدول الأخرى من خلال الرياضة. ومن المقرر أن تقدم المملكة وثائق منافستها على استضافة مونديال 2034 بحلول يوليو القادم.

ومن جانب آخر، قالت شبكة «إي اس بي ان» الرياضية إنه على رغم أن نافذة تنقلات اللاعبين في أوروبا مغلقة حالياً؛ فإنه تتردد شائعات و«ثرثرات» عن أن نادياً سعودياً أعلن رغبته في ضم لاعب ليفربول فان دايك، من دون أي إيضاحات.

ومن جهة أخرى، ذكرت صحيفة «ذا سكوتيش صن» البريطانية أن الدوري السعودي الممتاز سيواصل نموه، وتوسّعه. كما سيواصل منافسة الدوريات الأوروبية، خصوصاً الدوري البريطاني الممتاز. وقالت الصحيفة الأسكتلندية إن الدوري الممتاز السعودي سيكون في غضون سنتين أحد أهم دوريات كرة القدم في العالم.



وأإوردت عكاظ، بأنها قد ​​تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة بالسعودية من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 63 ألف حبة كبتاغون، عُثر عليها مخبأة في مركبتين قدمتا إلى السعودية عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنها تمكنت في المحاولة الأولى من إحباط محاولة تهريب 41,279 حبة كبتاغون، عُثر عليها مخبأة بداخل أجزاء متفرقة في المركبة، وفي المحاولة الثانية تم إحباط محاولة تهريب 22,000 حبة كبتاغون عُثر عليها مخبأة بنفس طريقة التهريب السابقة عبر إحدى المركبات القادمة إلى السعودية عبر المنفذ.

وأفادت الهيئة بأنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل السعودية، حيث تم القبض عليهم وعددهم 5 أشخاص.



وذكرت عكاظ، شدد المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون على أنه لا يمكن لأي طرف أن يحسم هذا النزاع عسكرياً، ولا بد من مخرج سياسي.

وقال بيدرسون في حديث لـ «عكاظ»، على هامش مشاركته في منتدى «أنطاليا الدبلوماسي»، إن المقاربة السورية بحاجة إلى تنازلات إقليمية ودولية، محذراً من أنه ما لم يحدث ذلك فإننا قد نشهد 12 عاماً أخرى من النزاع. وأكد بيدرسون، أن القضية اليوم هي: كيف سنربح السلام وليس الحرب؟. وإلى تفاصيل الحوار:

قالت صحيفة الرياض،أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد ، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 30 ألفا و410 شهيداً و71 ألفا و700 مصاب منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة ، في منشور أوردته على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب تسع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 90 شهيدا و 177 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 149 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".



ذكرت صحيفة الرياض، ذكرت قناة جيو التلفزيونية الباكستانية أن البرلمان الباكستاني الجديد انتخب اليوم الأحد شهباز شريف رئيسا للوزراء لولاية ثانية، بعد مرور ثلاثة أسابيع على الانتخابات العامة غير الحاسمة التي سببت تأخيرا في تشكيل حكومة ائتلافية.

وعاد شريف بذلك إلى المنصب الذي كان يشغله حتى أغسطس عندما تم حل البرلمان قبل الانتخابات وتولت حكومة تصريف أعمال المسؤولية.

وجرى التصويت في البرلمان، الذي عقد جلسته الأولى يوم الخميس، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويعد شريف (72 عاما) هو الأخ الأصغر لنواز شريف الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات وقاد الحملة الانتخابية لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف.

أخيرًا ذكرت الرياض، بأنه نيابةً عن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث، الذي افتتحه الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس تركيا، يوم الجمعة، بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء من أكثر من 100 دولة.

وينعقد المنتدى تحت شعار «إبراز الدبلوماسية في منع الأزمات»، حيث يناقش التحديات الراهنة وسبل تعزيز التعاون المتعدد الأطراف لإيجاد الحلول اللازمة بما يسهم في دعم الأمن والسلم الدوليين، ويحقق التنمية المستدامة للدول والشعوب.