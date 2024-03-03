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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وول ستريت تكشف وجود استياء كبير في أمريكا من إسرائيل.. كيف حدث ذلك؟

أرشيفية
أرشيفية

كشفت صحيفة “ذا وول ستريت جورنال” الأمريكية عن دمار وأيضًا تحول صورة إسرائيل في أمريكا بسبب الحرب التي تخوضها في غزة.

ويعتبر الكثير من الأمريكيين أن ما تقوم به إسرائيل ما هو إلا جرائم وحرب إبادة وتطهير عرقي تمارسه ضد الفلسطينيين.

وقالت الصحيفة إن العديد من الأمريكيين  أصبحوا يعتقدون أن إسرائيل قد ذهبت إلى أبعد من مجرد رد فعل على هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي.

وذكرت أن الأغلبية في أمريكا صارت لا توافق على تعامل رئيس أمريكا جو بايدن مع الحرب.


وكشف استطلاع “وول ستريت جورنال” أن 42% من الناخبين الأمريكيين يعتقدون أن إسرائيل بالغت في الرد على هجمات حماس.

وذكر استطلاع “وول ستريت جورنال” أن 60% من الناخبين الأمريكيين صاروا لا يوافقون على طريقة تعامل بايدن مع الحرب.

كما اعتبر  33% من الناخبين أن أمريكا لا تفعل مايجب نحو إنهاء الصراع، وأن ما تقوم به لأجل مساعدة الفلسطينيين يعد قليلا.

صحيفة ذا وول ستريت جورنال الأمريكية صورة إسرائيل أمريكا الحرب

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