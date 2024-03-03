حال العراق إذا خفض إنتاجه النفطي..صندوق النقد يوضح

اعتبر صندوق النقد الدولي إن انخفض أكبر في أسعار النفط أو تمديد تخفيضات أوبك+ من الممكن أن يؤثر على العراق ماليًا، وفق ما ذكر موقع سي إن بي سي العربية.



أضاف صندوق النقد أن العراق يحتاج إلى زيادة الصادرات غير النفطية والإيرادات الحكومية، وتقليل تعرض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط.

وقال صندوق النقد إن العراق يحتاج إلى نمو أعلى وأكثر استدامة في القطاع غير النفطي لاستيعاب القوى العاملة سريعة النمو، وإن التقديرات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للعراق 6% في 2023 بعد توقف النمو في 2022.

ذكرالصندوق أنه من المتوقع أن يستقر النمو غير النفطي في حدود 2.5% نظراً للعقبات التي تحد من تنمية القطاع الخاص.

من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الانفاق إلى دفع سعر برميل النفط المطلوب لتحقيق التعادل المالي إلى ما فوق 90 دولارا في عام 2024.