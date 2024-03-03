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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع السورية تعلن تصديها لمجموعة مسلحة حاولت التسلل لموقع عسكري

الجيش السوري
الجيش السوري

أكدت وزارة الدفاع السورية أن الجيش السوري تصدى لمجموعة مسلحة حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في ريف اللاذقية الشمالي، وفق ما ذكرت شبكة العربية.

وأضافت وزارة الدفاع السورية بأن عناصرها "تمكنت من قتل وجرح معظم عناصر المجموعة وسحب جثث ثلاثة من الإرهابيين القتلى". ولم تذكر وزارة الدفاع السورية تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط قتلى وجرحى جراء استهداف سيارة عسكرية لقوات النظام في ريف درعا الغربي.

وذكر المرصد أنه سمع دوي انفجار في ريف درعا، تبين أنه ناجم عن استهداف سيارة عسكرية تابعة للواء 112 التابع لقوات الحكومة، بعبوة ناسفة من قبل مسلحين مجهولين، تزامنا مع مرورها في قرية البكار بريف درعا الغربي، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى.

 

الجيش السوري مجموعة مسلحة

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