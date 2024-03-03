كأس مصر | خبر سار للاعبي الأهلي قبل السفر إلى السعودية

قرر مسئولو النادي الأهلي رصد مكافآت خاصة للاعبين حال الفوز بكأس مصر الجمعة القادمة أمام الزمالك.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه على فيسبوك "خاص - الأهلي يجهز مكافآت خاصة بخلاف لائحة الفريق الداخلية حال التتويج بكأس مصر"

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك في نهائي كأس مصر للموسم 2022-2023.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية.