نجم الزمالك يحذر لاعبي القلعة البيضاء من هذا الأمر قبل لقاء الأهلي

يترقب عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي نهائي كأس مصر، لقاء قطبي الكرة المصرية الذي سيجمع بين النادي الأهلي والزمالك في الثامن من شهر مارس الجاري، على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية.

وكتب شوقى السعيد لاعب الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك "من النهارده بقول بلاش تلعب مع الاهلي جيم، مفتوح لازم تقفل كويس جدا وتلعب مرتدات"

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراته القادمة أمام الزمالك، في لقاء القمة الذي سيجمع بينهما في نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

