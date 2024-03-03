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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقارير إعلامية: وقف إطلاق النار الدائم شرط ضروري لموافقة حماس على صفقة الرهائن

غزة
غزة

صرح مصدر رفيع المستوى في حركة حماس لشبكة CNN اليوم الأحد، بأنه بدون موافقة إسرائيل على وقف دائم لإطلاق النار، فإن الحركة لن توافق على اي صفقة بشأن الرهائن.

قال المصدر إنه لا تزال هناك ثلاث نقاط شائكة على الأقل قبل أن توافق حماس على الصفقة، وهي: وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب “قوات الاحتلال الإسرائيلية" من قطاع غزة، وعودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله

تحدث المصدر لشبكة CNN مع عودة وفد حماس إلى القاهرة لإجراء مزيد من المحادثات، وفي اليوم التالي لتصريح مسؤول كبير في إدارة بايدن للصحفيين بأن إسرائيل 'قبلت بشكل أساسي' اقتراحًا لوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع. 

ولم يصدر أي تعليق علني من إسرائيل منذ الإحاطة الإعلامية التي قدمها مسؤول إدارة بايدن.

وقال مصدر دبلوماسي مطلع على المحادثات لشبكة 'سي إن إن' اليوم الأحد، إن هناك تقدما، لكنه بطيء للغاية. 

وأضاف المصدر إنه من غير المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق خلال الـ 48 ساعة القادمة.

قال المصدر أيضا، إن حماس لن توافق على إطلاق سراح الرهائن دون وقف دائم لإطلاق النار، إلا أنه قال أيضا إنه يجب أن يكون هناك ضمان بوصول قدر معين من المساعدات إلى شمال وجنوب غزة قبل أن يتم إحراز أي تقدم.

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