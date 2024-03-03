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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

معرض مضيء يجمع ماثيو وونج مع فنسنت فان جوخ فى هولندا

صدى البلد

ينطلق معرض "فنسنت فان جوخ: الرسم كملاذ أخير" وهو أكبر معرض حتى الآن لأعمال الفنان الصيني الكندي الراحل ماثيو وونج في أوروبا وذلك بمتحف فان جوخ فى أمستردام عاصمة هولندا.

وقال جوست فان دير هوفن، أمين المعرض والباحث في المتحف وفقا لموقع أرت نت: "أرى إخلاصًا وقناعة والتزامًا تامًا في عمل وونج وهو ما ترونه أيضًا مع فان جوخ إنهما لا مثيل لهما في قدرتهم على الجمع بين العمق العاطفي واللغة المرئية التي يمكن الوصول إليها بسهولة.

وتتميز اللوحات الفنية للفنانين بالروح نفسها والألوان الزاهية والتعبيرية فكلاهما استخدم على نطاق واسع وقد علم وونج نفسه كرسام، واتجه إلى هذا المجال بعد دراسة التصوير الفوتوغرافي.

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إلى جانب أوجه التشابه في أعمالهم، يشترك الفنانان أيضًا في قواسم مشتركة مأساوية: توفي فان جوخ عن عمر يناهز 37 عامًا، وونج عن عمر 35 عامًا وعندما يتعلق الأمر بالسوق، يتباين الفنانون بشكل كبير فقد حقق وونج النجاح خلال حياته، حيث عرض معرض نيويورك كارما أعماله وبعد فترة وجيزة من وفاته، أشادت روبرتا سميث، الناقدة في صحيفة نيويورك تايمز، ووصفته بأنه "أحد أكثر الرسامين موهبة في جيله".

 وارتفعت أسعار لوحاته إلى مستويات قياسية بعد وقت قصير من وفاته، كما ذكرت إيلين كينسيلا في أكتوبر 2020، عندما بيعت لوحة وونج التي عُرضت للبيع في دار كريستيز بتقدير مرتفع قدره 700 ألف دولار بنحو 4.47 مليون دولار.

فان جوخ التصوير الفوتوغرافي العالم العربى نيويورك تايمز معرض نيويورك

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