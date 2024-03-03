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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سوري مصري.. "صول" يحصد جائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان الإمارات السينمائي

صدى البلد

حصد اليوم الأحد، الفيلم السوري المصري "صول" للمخرجة زهرة البودي، جائزة "أفضل فيلم" بمهرجان الإمارات السينمائي في دبي.

الفيلم يحكي عن "جابي" موسيقي شاب من ذوي الاحتياجات خاصة لديه حالة خاصة جدا تدعى "متلازمة العظم البلوري" والتي أقعدته عن الحركة والمشي وأفقدته بصره بشكل نهائي. وجد شغفه مبكراً، وأصبحت الموسيقى أسلوب حياته ووسيلته لتحقيق أثره الخاص في هذا العالم، هو إنسان عادي لكل من يعرفه، الفارق الوحيد أنّه مُلهم!

كتب سيناريو الفيلم زهرة البودي وكارمن قاسم، وإنتاج زهرة البودي، ومنتج مشارك مصطفى الكيلاني، مدير إضاءة وتصوير فادي زوان.

زهرة البودي مخرجة سورية تخرجت في هندسة الاتصالات بجامعة تشرين، وبعد تخرجها انتقلت إلى عالم الإخراج عبر عدة ورش لصناعة الأفلام.

منذ عام 2015 أخرجت وكتبت زهرة البودي عدة أفلام قصيرة:

فيلم "سالي" الوثائقي الذي عرض في عدد من المهرجانات الدولية ونال عدة جوائز.

فيلم "أحلام صغيرة" بطولة النجمة نادين تحسين بيك 2016.

فيلم "رغبات" 2017 والذي نال عدة جوائز عالمية.

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