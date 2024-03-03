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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس تصر على وقف دائم لإطلاق النار للتوصل إلى هدنة مع إسرائيل

صدى البلد

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس لشبكة CNN الامريكية أن أي اتفاق هدنة مع إسرائيل يجب أن يشمل وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وبحسب مصدر وصفته بـ«الرفيع»، فإن «حماس» مصرة على هذا الشرط، مشيراً إلى أنه من دونه لن يكون هناك اتفاق.

وتفيد تقارير CNN أن هناك حاليًا ثلاث نقاط شائكة رئيسية تعيق احتمالية التوصل إلى صفقة خلال الـ 48 ساعة القادمة، وتشمل هذه النقاط المطالبة بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وعودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله.

وأكدت الشبكة أن الإصرار على وقف دائم لإطلاق النار يضيف طبقة من التعقيد إلى المفاوضات الجارية بين حماس وإسرائيل. ويشير هذا الشرط إلى أن حماس تهدف إلى التوصل إلى حل طويل الأمد للصراع وليس وقف مؤقت للأعمال العدائية.

ويأتي التقرير وسط روايات متضاربة بشأن سير المفاوضات. وبينما أشار بعض المسؤولين في الولايات المتحدة إلى أن الهدنة لمدة ستة أسابيع كانت على وشك القبول، تشير التقارير الواردة من مصر إلى أن وفداً من حماس وصل إلى القاهرة لإجراء المزيد من المناقشات.

ويؤكد الموقف الذي اتخذته حماس التزام الحركة بتأمين السلام الدائم في المنطقة، ولو بشروط تتماشى مع أهدافها.

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