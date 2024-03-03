مسئولون إسرائيليون يغيبون عن محادثات السلام في القاهرة وسط نزاع الرهائن مع حماس

في تطور أبلغت به سكاي نيوز البريطانية، تردد أن المسؤولين الإسرائيليين قاطعوا محادثات السلام اليوم في القاهرة بعد الوصول إلى طريق مسدود مع حماس بشأن تقديم قائمة كاملة بالرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة. وبحسب صحيفة واي نت الإسرائيلية، لا يوجد وفد إسرائيلي في القاهرة بسبب رفض حماس تقديم إجابات واضحة بشأن الرهائن.

ويأتي غياب الممثلين الإسرائيليين في منعطف حرج في المفاوضات، حيث تضغط واشنطن من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في صيغته النهائية في الوقت المناسب مع بداية شهر رمضان، بعد أسبوع واحد فقط. وعلى الرغم من تأكيدات واشنطن بأن اتفاق وقف إطلاق النار أصبح وشيكًا، قال مسؤول في حماس لشبكة CNN إنه "من المستبعد جدًا" أن يتم التوصل إلى أي اتفاق في اليومين المقبلين، مشيرًا إلى النقاط الشائكة التي لم يتم حلها.

وتدور إحدى العقبات الرئيسية في المفاوضات حول إحجام حماس عن تقديم قائمة كاملة بأسماء الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة. وبحسب مصدر مطلع على المحادثات، أشارت إسرائيل إلى أنها ستبقى بعيدة عن محادثات القاهرة حتى تلبي حماس هذا الطلب.

وتؤكد المواجهة الطبيعة المعقدة للمفاوضات والتحديات الكامنة في التوصل إلى حل للصراع المستمر. ومع استمرار التوترات واقتراب المواعيد النهائية، يظل الطريق نحو تحقيق وقف إطلاق النار غير مؤكد.