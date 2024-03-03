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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني وموعد الشفوي للمتقدمين لشغل وظيفة “باحث قانوني” بمجلس الوزراء

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل 250 وظيفة باحث قانوني بمجلس الوزراء، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg،  كما أتاح للناجحين منهم موعد الامتحان الشفوي والمقرر عقده في الفترة من 5 إلى 7 مارس الجاري، بمقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

وأوضح الدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أن الجهاز نشر الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ يوم 28 نوفمبر الماضي، وتم فتح باب التقديم في الفترة من 28 نوفمبر إلى 27 ديسمبر 2023، وتم إجراء الامتحان الإلكتروني للمتقدمين الذين انطبقت عليهم الشروط يومي 27 و 28 فبراير الجاري.

وأضاف رئيس جهاز التنظيم والإدارة،  أن المتقدمين خضعوا لامتحان إلكتروني تضمن عدة محاور منها الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي ذكر المتقدم أنه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظيف، ثم الكفايات التكنولوجية والمعرفية وتضم الحاسب الآلي، والمعلومات العامة، بالإضافة لاختبار في التخصص الذي تقدم عليه المتقدم.

مركز تقييم القدرات والمسابقات
 

من الجدير بالذكر أن الجهاز أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات استنادًا لنص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف والتدريب والترقي ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة ، مضيفا أن الجهاز حرص على أن يكون النظام مميكنًا بالكامل ودون أي تدخل بشري.

التنظيم والإدارة مجلس الوزراء بوابة الوظائف الحكومية باحث قانوني الكفاءات

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