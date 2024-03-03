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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رمضان 2024.. طرح بوستر مسلسل بـ 100 راجل لـ سمية الخشاب

صدى البلد

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل بـ 100 راجل بطولة الفنانة سمية الخشاب البوستر الدعائى للمسلسل المقرر عرضه ضمن ماراثون الدراما الرمضانى لعام 2024.

ونشرت سمية الخشاب البوستر عبر حسابها بتطبيق إنستجرام وكتبت:" استنوا غالية أبو الدهب فى رمضان فى مسلسل بـ 100 راجل وادعولى بالتوفيق .

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة سمية الخشاب، وذلك خلال بعض اللقطات من برومو مسلسل بـ 100 راجل الذي يعرض في رمضان 2024.

وظهرت سمية الخشاب في الصور بملامح مختلفة كما وصف رواد السوشيال الميديا.

ولم تكن هذه المرة التي تثير فيها الفنانة سمية الخشاب الجدل فهي من المشاهير التي تخطف الانظار من حين لأخر بلوك جديد و مختلف.

الفنانة سمية الخشاب هالة فاخر صلاح عبدالله سمية الخشاب سماء إبراهيم مسلسل بـ 100 راجل

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