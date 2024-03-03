الحزن يسيطر على إيهاب توفيق ومحمد فؤاد في عزاء حلمي بكر.. صور

توافد عدد كبير من نجوم الفن على عزاء الملحن حلمى بكر والذى أقيم بمسجد الحامدية الشاذلية.

وسيطرت ملامح الحزن على الفنان محمد فؤاد والفنان إيهاب توفيق .

وكان كل من إيهاب فهمي وحلمي عبد الباقى أول الحضور في عزاء الملحن حلمي بكر في الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وكان أعضاء نقابة الموسيقيين انتهوا من التجهيزات النهائية الخاصة بعزاء الموسيقار حلمي بكر بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين، استعدادا لبدء تلقى العزاء بعد صلاة المغرب.

وجرى عصر اليوم تشيع جثمان الراحل من مسجد السلام بمدينة نصر بحضور عائلته وعلى رأسهم نجله هشام حلمي بكر، وأصدقاء الراحل وعلى رأسهم مصطفى كامل، وسليم سحاب، وعدد من أعضاء النقابة.



يذكر أن الموسيقار حلمي بكر وافته المنية بمستشفى كفر صقر بالشرقية بعدما تدهورت حالته الصحية.

والموسيقار حلمى بكر قدم أكثر من 1500 لحن موسيقى، وتعاون خلالها مع كبار المطربين فى العالم العربى، أبرزهم وردة، نجاة، ليلى مراد، مدحت صالح، محمد الحلو، على الحجار، وغيرهم.