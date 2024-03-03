أسامة كمال: وفاة الأطفال جوعا في غزة من فصول جرائم إسرائيل متكاملة الأركان

تحدث الإعلامي أسامة كمال، عن قدرات الفصائل الفلسطينية في إسقاط مسيرتين تابعتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنه ليس أول مرة تحدث هذا الواقع من اسقاط طائرات مسيرة للاحتلال ولكن حدث في 2015، وعلق: "السيطرة على فخر الصناعة الإسرائيلية".

وأضاف أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن ما يحدث في قطاع غزة من القصف الإسرائيلي والعدوان المستمر هو جرائم حرب تحدث في غزة وفقًا للقانون الدولي، قائلا: "هناك عدد من وسائل إعلام عالمية استيقظوا من النعاس الطويل ويطالبون الآن بحماية الصحفيين في غزة من بينهم "بي بي سي" و"سي إن إن" و"هارتس"، منوهًا بأن هناك 94 صحفي قتلهم الجيش الإسرائيلي من بينهم 89 فلسطينيًا.

وتابع: "وفاة 10 أطفال في غزة جوعا وصمة عار في جبين العالم، ويتبقى أن يستيقظ ضمير العالم وينقذ ما يمكن إنقاذه بدلًا من زيادة حصيلة القتلى في غزة"، مؤكدًا أن إسرائيل أبهرت العالم في استخدام أسلحة عديدة وجديدة ووصلوا لاستخدام سلاح التجويع وهو فصل من فصول جريمة متكاملة الأركان.

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