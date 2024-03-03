على طريقته الخاصة | كولر يستعد لنهائي كأس مصر ..صور

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة غريمة التقليدي نادي الزمالك في إطار منافسات نهائي كأس مصر 2023.

وظهر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي مساء اليوم الأحد، في أحد صالات الجيم وهو يتمرن على "العُقلة" قبل "لقاء القمة" المرتقب.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراته القادمة أمام الزمالك، في لقاء القمة الذي سيجمع بينهما في نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.