ممكن تبيع جسمك.. ضحية لعبة إلكترونية يفجر مفاجآت صادمة

وصف عبدالرحمن أحد متضرري تطبيق المراهنات؛ تفاصيل خسارته وما سر توقفه المفاجئ عن اللعب معقبا:"لعبة ملهاش أمان، وممكن توصلك لبيع جسمك"

وقال عبدالرحمن خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، دخلت اللعبة بـ200 جنيه، وبعدين كسبت 4 آلاف جنيه وخسرتهم في 10 دقائق علطول، واصفًا إياها: «اللعبة فيها حاجة مبتخليش الواحد يطلع منها نهائي، ومستحيل أي واحد يكسب فيها ويطلع بسهولة، لأنها مبنية على طمع البني آدم وبتخلي الواحد مش شايف قدامه».

وأردف عبدالرحمن: مستحيل أي حد يكسب من اللعبة دي وميرجعلهاش تاني، وملهاش وقت لأن مدة الجيم الواحد بيتراوح بين 7 إلى 8 دقائق، لأنها عبارة عن طائرة ممكن تقف في أي وقت، والفكرة إن الواحد يضغط ويسحب فلوسه قبل ما الطائرة تنفجر، ولو انفجرت قبل ماتضغط؛ كده بتكون خسرت فلوسك اللي راهنتك بيها.

محفظة كاش

وتابع أحد متضرري تطبيق المراهنات: ممكن واحد يكسب فلوس كثيرة ووقت ما ييجي يسحبها؛ التطبيق بيوقف محفظة كاش، وبعدين تبعتله رسالة تقوله إن فيه عطل فني، و مع تكرار عمليات السحب والخدمة معطلة كده بيكون راح عليه كل الفلوس اللي كسبها، معقبًا: «بتفرح من المكسب وبعدين تزعل إنك مش عارف تسحب الفلوس وتضيع عليك».

واختتم عبدالرحمن حديثه: لعبة ملهاش أمان، وفيه ناس كتير راحت لدكاترة نفسية عشان تخرج من اللعبة دي، وعرفت إن فيه واحد كان عاوز يبيع جزء من جسمه عشان خاطر اللعبة، ومن ساعتها وأنا أخذت قرار ووعد على نفسي بالتوقف عن اللعبة نهائيًا"