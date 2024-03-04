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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ألوان فاقعة.. أحمد سعد ببدلة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

صدى البلد

أحيا الفنان أحمد سعد حفلا غنائيا مساء الجمعة 1 مارس، في جدة.

لفت أحمد سعد الأنظار له بإطلالته، فظهر ببدلة بألوان فاقعة.

أطل أحمد سعد ببدلة تدمج الألوان الأبيض والبرتقالي والأحمر مصنوعة من خامة الكريب ستان، من بنطلون واسع، وقميص مرسوم عليه شكل شفايف وفاكهة الكرز.

وقدم أحمد سعد خلال الحفل مجموعة من أغانيه منها "اختياراتي، عليكي عيون، سايرينا يا دنيا" وغيرها من الأغاني وسط تفاعل كبير من الحضور.

يذكر أن أحمد سعد طرح مؤخرا أغنية دويتو مع أصالة، بعنوان "يا سبب فرحتي"، من كلمات محمد الشافعي، ألحان أحمد سعد، جيتار شريف فهمي، ميكس وماستر هاني محروس.

على جانب آخر، كان أحمد سعد أعلن عن تبرعه بمبلغ 50 ألف دولار لدعم الاقتصاد المصري، في ظل المشكلة الاقتصادية التي يشعر بواجبه تجاه المساهمة في حلها.

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