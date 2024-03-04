حماية المستهلك السابق: 15% انخفاضا في أسعار السيارات

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، إن مشروع رأس الحكمة كان بداية قدوم الخير لمصر، حيث بدأت الاستثمارات تدفق على الدولة المصرية، وهذه دلائل على بداية انفراجه للازمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولار خلال الأيام القليلة الماضية انخفضت لـ38 جنيهًا بعدما وصلت لأكثر من 60 جنيهًا خلال الأيام السابقة.

وتابع "يعقوب"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن تأثير انخفاض الأسعار بالنسبة للسيارات المستوردة من المفترض ان ينعكس على بداية التعاقدات التي تحدث في ظل سعر الصرف الجديد للدولار بعد احتساب سعر التكلفة، مشيرًا إلى أن هناك انخفاض فسي أسعار السيارات بنسبة تتراوح ما بين 5 لـ15%.

ولفت إلى أن مصر لديها فائض في الأرز، وحل الأزمة الموجودة حاليًا الناتجة من حبس الأرز لدى بعض التجار، يكون من خلال شراء وزارة التموين الأرز من الفلاح مباشرة من خلال بنك الائتمان الزراعي، وبالتالي لا يحدث أزمة في سعر الأرز .

