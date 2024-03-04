اتحاد الصناعات يفجر مفاجأة جديدة بشأن توفير الدولار للمستوردين

كشف محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، تفاصيل توفير البنك المركزي عملة الدولار للاستيراد، مشيرا إلى أن هذا القرار خطوة في غاية الأهمية لوضع نهاية للسوق السوداء لعملة الدولار الامريكي في مصر.

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة صدى الاولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن توفير الدولار يترتب عليه الأولويات للسلع الغذائية والأدوية، متابعا أن الدولة تعمل بكل قوة في حل مشكلة الاقتصاد.

وتابع محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن اتوقع ضخ أموال في شريان الصناعة المصرية ويحدث تعافي للصناعة المصرية، لافتا إلى أن سيتم ضخ الوفرة من الدولارات في مدخلات الصناعة.





