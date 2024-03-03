بعد هبوط الدولار في السوق السوداء .. أحمد موسى يزف بشرى سارة

علق الإعلامي أحمد موسي على انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء إلى ٤٠ جنيه .

وكتب موسي من خلال حسابه الشخصي إكس:" اوباااااا .. أوبااااا الدولار نازل نازل أقل من ٤٠ جنيه في السوق الموازى … تقريبا هينزل كمان ليصل الي ٣٧ جنية … الخير قادم باذن الله ..عظيمة يا بلدي ".



في الأيام الأخيرة، شهدت الأسواق المصرية تقلبات كبيرة في أسعار صرف العملات، ومن بين هذه التقلبات الهامة انخفاض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية. حيث أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة أن الدولار انخفض بنسبة تصل إلى 2 جنيهات مقارنة بالأمس، ليصل سعره إلى 41.07 جنيه، مما يشير إلى تحسن طفيف في السوق الموازية.