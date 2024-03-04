وزير الخارجية الأمريكي يعلق على عمليات الإنزال الجوي للمساعدات إلى غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أنه من الضروري أن توسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة للتخفيف من حدة الوضع الإنساني المتردي.

وجاء ذلك عبر حسابة على منصة إكس، في متابعة لتغريدة الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي أعلن بها إسقاط مساعدات إنسانية جوا إلى غزة مع الأردن.

وأضاف بلينكن، أن الأهالي في قطاع غزة يحتاجون بشكل عاجل إلى المزيد من الغذاء والماء والمساعدات الأخرى.

وتابع: "ولهذا السبب تعمل الولايات المتحدة على إيصال المزيد من المساعدات من خلال كل قناة متاحة، بما في ذلك عمليات الإنزال الجوي".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عبر حسابة على منصة إكس، أن الولايات المتحدة قامت بالتعاون مع الأردن، بإسقاط الحزمة الأولى من المساعدات جواً على غزة.

وأضاف بايدن، أن حجم المساعدات المتدفقة إلى غزة ليس كافيا تقريبا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في بذل كل ما في وسعها لإيصال المزيد من المساعدات.