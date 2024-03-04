التموين: قريبا سيتم وضع أسعار المعادن الثمينة في البورصة السلعية

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، عن اتجاه المصريين للاستثمار في الفضة بعد ارتفاع أسعار الذهب، مؤكدا أنه كان هناك مضاربات سعرية في سوق الذهب والطلب كبير للشراء.

وأكد "عشماوي" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية للدولار أدى لانهيار الذهب، موضحاً أنه كلما زاد سعر السلعة في الأسواق يرتفع الطلب عليها.



وأوضح مساعد أول وزير التموين، أن انخفاض الأسعار على السلع مرتبط بالعرض والطلب، وبالتالي وفرة السلع في الأسواق بكميات كبيرة تضبط الأسعار، مشددًا على أن مصلحة الدمغة والموازين هي المسئولة عن وضع الدمغة على السبيكة الذهبية.

شراء سبائك الفضة



وأشار إلى أن تجاه المواطن لشراء سبائك الفضة بعد ارتفاع أسعار الذهب وتعد من الملاذات الآمنة في الاستثمار، وقريبا سيتم وضع أسعار المعادن الثمينة في البورصة السلعية.