بعد انهيار الدولار.. مساعد وزير التموين يفجر مفاجأة عن الذهب.. فيديو

تحدث الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، عن تأثير انخفاض أسعار الذهب على السوق، خاصة بعد انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المواطنون اتجهوا للشراء برغم زيادة الأسعار للحفاظ على قيمة أموالهم من التضخم، الأمر الذي جعل هناك مضاربات سعرية في سوق الذهب".

أضاف: "مصلحة الدمغة والموازين هي المسئولة عن وضع الدمغة على السبيكة الذهبية"، موضحا: "الطلب زاد على السبائك والجنيهات 5 أضعاف القيمة".

أشار: "أسعار السلع لو زادت كل الطلب على السلعة يزيد، وحينما ينخفض السعر يتأنى المواطنين في الشراء، وهذا ما يحدث حاليا"، لافتا: "انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية للدولار أدى لانهيار الذهب".

استرسل: "مصر من أكبر 5 دول على مستوى العالم طلبا للذهب"، مضيفا: "المواطن اتجه لشراء سبائك الفضة بعد ارتفاع أسعار الذهب"، كاشفا أنه سيتم قريبا وضع أسعار المعادن الثمينة في البورصة السلعية.