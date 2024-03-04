عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عامر حسين عن عدم رده على رئيس فيوتشر: "مش مسجل رقمه"

صدى البلد

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، أنه تلقى خطابا من نادي فيوتشر يطالب بتأجيل لقاء المقاولون العرب وكانت يوم 19 فبراير، مشيرًا إلى أنه لم يتلقى خطابات آخرى من فيوتشر بشأن تأجيل لقاء سموحة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة ETC: "هناك لائحة يتم تطبيقها على كل الأندية المحلية المشاركة في بطولات إفريقيا، ولا أعرف إذا كان وليد دعبس تواصل معي أم لا، أنا (مش مسجل رقمه) وأنا لا أضع مواعيد المباريات وفقا لظروف الطيران".

واضاف: "الجميع يطالب بانتظام جدول الدوري ثم نفاجئ بأنهم يطلبون تأجيل المباريات، قمنا بوضع لائحة ونسير عليها، وسبق وطلبوا تأجيل لقاء المقاولون لأنهم كانوا يريدون اقامة مباريات ودية لأن تامر مصطفى تولي المسئولية حديثا".

وواصل: "لم يطلب نادي فيوتشر مطلقا تأجيل لقاء سموحة، ووصلنا خطاب رسمي فقط بشأن لقاء المقاولون العرب".

وزاد: "هناك عقوبات يتم اتخاذها وفقًا لتقارير المباريات من المراقبين والحكام، ولا يوجد اي عقوبات ضد أي مسئول في فيوتشر".

وأكد: "لم يحدث أي حوار مع هيثم عرابي خلال لقاء فيوتشر وسموحة، وصافحني في بداية المباراة، وكان يجلس بعيدا عني، لأنه دائم العصبية في المباريات دائما".

وأشار إلى أنه يتواصل مع جميع الأندية، لكن رقم رئيس نادي فيوتشر غير مُسجل عبر هاتفه، مؤكدا أنه حتى الآن مباراة الأهلي وإنبي يوم 15 مارس ولم يتلقى أي مخاطبات بشأن تأجيل اللقاء، وسوف تقام هذه المواجهة في موعدها حتى يتم تقليل عدد مؤجلات النادي الأهلي، وتم ارسال جدول الدوري إلى الرابطة.

وأتم: "تم الإعلان عن جدول الدوري من جانب رابطة الأندية المصرية، وقد يكون هناك اتفاق من جانب أحمد دياب على إقامة لقاء الأهلي وإنبي في الموعد المحدد، ولم يصلني أي طلب لتأجيل المباراة، وحتى الآن المباراة في موعدها".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 300 جنيه في يوم|انهيار أسعار الذهب مجددا.. والسر في الدولار

خلافات التوأم تتصاعد|اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي شائعة.. وشوبير يطلب تدخل الوزير

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

«خراب السوق السوداء»|الدولار يفقد 30 جنيهًا من أعلى سعر.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

انخفاض جديد.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

المتهمة سرقت "شات" من تليفون نيرة .. النيابة : حبس المتهمين في واقعة طالبة العريش

إصابة مفاجئة للثلاثي المرعب| كيف يفكر كولر بمواجهة الزمالك.. وهذه خطة الأهلي النهائية

انهيار الدولار يهوي بالأسعار.. كم سيصل سعر كيلو اللحمة والأرز والسكر قبل رمضان؟

ترشيحاتنا

الحل السلمي لن يتم على حساب مصلحتنا.. الفلبين للصين: توقفوا عن مضايقتنا

مغامرة جريئة داخل القلعة.. صدى البلد تكشف بالفيديو حقيقة هدم مبانٍ أثرية

بعد موجة عنف وهروب سجناء.. قرارات مهمة من هايتي لردع العصابات

استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم الأمعري برام الله

متى؟.. أسامة حسن يفجر مفاجأة بشأن رحيل كهربا من الأهلي

مستقر منذ عام.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس مختلفة .. هند صبري تستعرض جمالها | شاهد

بشرى سارة للمواطنين.. تخفيضات تصل إلى 50% بمناسبة رمضان في هذه الأماكن

نشرة المرأة والصحة: خست أوي.. هنا الزاهد تثير السوشيال ميديا.. وزوجة ماجد المصري بفستان جريء جدا تصدم الجمهور.. ورانيا يوسف وحلا شيحة بملابس لا تتوقعها

جريء جدا .. زوجة ماجد المصري تصدم متابعيها | شاهد

فيديو

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

بحب مصر وعايز استثمر فيها .. ماذا قال خلف الحبتور مع أحمد موسى؟

لحظة وصول أرملة وابنة حلمي بكر إلى عزائه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ