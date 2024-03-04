عامر حسين عن عدم رده على رئيس فيوتشر: "مش مسجل رقمه"

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، أنه تلقى خطابا من نادي فيوتشر يطالب بتأجيل لقاء المقاولون العرب وكانت يوم 19 فبراير، مشيرًا إلى أنه لم يتلقى خطابات آخرى من فيوتشر بشأن تأجيل لقاء سموحة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة ETC: "هناك لائحة يتم تطبيقها على كل الأندية المحلية المشاركة في بطولات إفريقيا، ولا أعرف إذا كان وليد دعبس تواصل معي أم لا، أنا (مش مسجل رقمه) وأنا لا أضع مواعيد المباريات وفقا لظروف الطيران".

واضاف: "الجميع يطالب بانتظام جدول الدوري ثم نفاجئ بأنهم يطلبون تأجيل المباريات، قمنا بوضع لائحة ونسير عليها، وسبق وطلبوا تأجيل لقاء المقاولون لأنهم كانوا يريدون اقامة مباريات ودية لأن تامر مصطفى تولي المسئولية حديثا".

وواصل: "لم يطلب نادي فيوتشر مطلقا تأجيل لقاء سموحة، ووصلنا خطاب رسمي فقط بشأن لقاء المقاولون العرب".

وزاد: "هناك عقوبات يتم اتخاذها وفقًا لتقارير المباريات من المراقبين والحكام، ولا يوجد اي عقوبات ضد أي مسئول في فيوتشر".

وأكد: "لم يحدث أي حوار مع هيثم عرابي خلال لقاء فيوتشر وسموحة، وصافحني في بداية المباراة، وكان يجلس بعيدا عني، لأنه دائم العصبية في المباريات دائما".

وأشار إلى أنه يتواصل مع جميع الأندية، لكن رقم رئيس نادي فيوتشر غير مُسجل عبر هاتفه، مؤكدا أنه حتى الآن مباراة الأهلي وإنبي يوم 15 مارس ولم يتلقى أي مخاطبات بشأن تأجيل اللقاء، وسوف تقام هذه المواجهة في موعدها حتى يتم تقليل عدد مؤجلات النادي الأهلي، وتم ارسال جدول الدوري إلى الرابطة.

وأتم: "تم الإعلان عن جدول الدوري من جانب رابطة الأندية المصرية، وقد يكون هناك اتفاق من جانب أحمد دياب على إقامة لقاء الأهلي وإنبي في الموعد المحدد، ولم يصلني أي طلب لتأجيل المباراة، وحتى الآن المباراة في موعدها".