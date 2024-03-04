أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري ، خلال مستهل تعاملات اليوم، الاثنين 4 مارس 2024، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.
وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الاثنين الموافق 4-3-2024، في البنك الأهلي المصري كالآتي:
العملات الأجنبية في البنك الأهلي
الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.
اليورو شراء 33.3299 جنيه، والبيع 33.4661 جنيه.
الجنيه الإسترليني شراء 38.908 جنيه، والبيع 39.0746 جنيه.
الدولار الكندي شراء 22.667 جنيه، والبيع 22.7743 جنيه.
الكرون الدنماركي شراء 4.471 جنيه، والبيع 4.4894 جنيه.
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم
الكرون النرويجي شراء 2.9211 جنيه، والبيع 2.9375 جنيه.
الكرونا السويدية شراء 2.9778 جنيه، والبيع 2.9918 جنيه.
الفرنك السويسري شراء 34.789 جنيه، والبيع 34.9575 جنيه.
الين اليابانى شراء 20.4727 جنيه، والبيع 20.5873 جنيه.
الدولار الأسترالي شراء 20.049 جنيه، والبيع 20.1605 جنيه.
أسعار صرف العملات العربية
وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الاثنين 4 مارس 2024، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الاثنين 4-3-2024، في البنك الأهلي المصري كالآتي:
سعر صرف العملات العربية اليوم
سجّل الدينار الكويتي للشراء 99.3377 جنيه و 100.2893 جنيه للبيع.
وسجل الريال السعودي للشراء 8.1951 جنيه و 8.2432 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات العربية اليوم
سجل الدرهم الإماراتي للشراء 8.3845 جنيه و 8.3994 جنيه للبيع.
وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.852 جنيه للبيع.
وسجل الريال العماني للشراء 78.0457 جنيه و 80.132 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري
سجل الريال القطري للشراء 7.8046 جنيه و 8.4613 جنيه للبيع.
وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.5366 جنيه للبيع.