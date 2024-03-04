أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري ، خلال مستهل تعاملات اليوم، الاثنين 4 مارس 2024، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.



وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الاثنين الموافق 4-3-2024، في البنك الأهلي المصري كالآتي:



العملات الأجنبية في البنك الأهلي



الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.



اليورو شراء 33.3299 جنيه، والبيع 33.4661 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 38.908 جنيه، والبيع 39.0746 جنيه.

الدولار‏ ‏الكندي‏ شراء 22.667 جنيه، والبيع 22.7743 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.471 جنيه، والبيع 4.4894 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم



الكرون النرويجي شراء 2.9211 جنيه، والبيع 2.9375 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.9778 جنيه، والبيع 2.9918 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 34.789 جنيه، والبيع 34.9575 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 20.4727 جنيه، والبيع 20.5873 جنيه.

الدولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 20.049 جنيه، والبيع 20.1605 جنيه.



أسعار صرف العملات العربية



وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الاثنين 4 مارس 2024، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الاثنين 4-3-2024، في البنك الأهلي المصري كالآتي:



سعر صرف العملات العربية اليوم



سجّل الدينار الكويتي للشراء 99.3377 جنيه و 100.2893 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.1951 جنيه و 8.2432 جنيه للبيع.



أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.3845 جنيه و 8.3994 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.852 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و 80.132 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري



سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه و 8.4613 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.5366 جنيه للبيع.