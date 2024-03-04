طلاب إعلام الأزهر يتحاورون مع رئيس اتحاد الناشرين عن مستقبل الصناعة

شهدت الندوة التثقيفية: (مستقبل النشر في ظل التحديات الراهنة) التي نظمها قسم الصحافة والنشر بإعلام الأزهر إقبالًا كبيرًا من طلاب الكلية.

وحرص الطلاب على التفاعل وتوجيه الأسئلة للأستاذ سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين رئيس مجلس إدارة دار المعارف رئيس الشركة القومية للتوزيع، عن مستقبل صناعة النشر في ظل التحديات الراهنة، وكيف يحظى المؤلف المبتدئ بمكان ينشر له إبداعاته؟ وعن المواصفات التي يجب أن تتوافر في طالب الإعلام حتى يواكب سوق العمل.

وأعرب الأستاذ سعيد عبده عن سعادته بلقاء طلاب إعلام الأزهر، مؤكدًا أن للأزهر الشريف مكانة كبيرة في البلاد التي زارها، وأن طلاب الأزهر الشريف يتميزون بحفظ القرآن الكريم وإجادة اللغة العربية.

وأوضح أن هناك تحديات كبيرة في مجال النشر؛ منها: التطور التكنولوجي، والذكاء الاصطناعي، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وأن البقاء سيكون للصحفي الذي يطور نفسه باستمرار، وللناشر الذي يعرف متطلبات السوق، وأشار إلى أنه رغم ما يحدث من انتشار للكتاب الإلكتروني فإنه ما يزال للكتاب الورقي رواج، وأن ظهور أدوات إعلامية جديدة لا يلغي السابق لها بل يكملها، والذكي هو الذي يجمع بين القديم والحديث.

وأضاف أن المؤلف المبتدئ تواجهه صعوبات في بداية دخوله لعالم التأليف، لكن توجد مبادرات حالية مع وزارة الشباب والرياضة تشجع المبتدئين، وتمنحهم جوائز قيمة يمكن الاستفادة منها.

وفي نهاية اللقاء كرم الدكتور رضا أمين، عميد الكلية، الأستاذ سعيد عبده، مقدمًا الشكر لتعاونه ونقل خبراته العملية لطلاب الكلية.

وقال عميد الكلية: إن هذه الندوات التثقيفية تأتي في إطار الأنشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة لتأهيل الطلاب وتوعيتِهم بمتطلبات سوق العمل برعاية فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأن كلية الإعلام تحرص على استضافة الخبراء لنقل تجاربهم للطلاب حتى يجمعوا بين الدراسة النظرية والخبرات العملية بحيث يدرك الطالب متطلبات سوق العمل فيطور من نفسه، وينمي قدراته ومهاراته، مثمنًا جهود قسم الصحافة برئاسة الدكتور علي حموده في اختياره لموضوعات تهم كل طلاب الكلية ولا تقتصر على طلاب القسم فقط.

حضر الندوة الدكتور عبد الراضي حمدي ، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح عبد الغني، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية: الدكتور محمد صبحي، الدكتور محمد كامل، الدكتور مصطفى عبدالباسط، وأدار الحوار الدكتور حسام شاكر، رئيس لجنة التدريب بقسم الصحافة.

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