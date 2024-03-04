علت صوتها على المأذون .. عروس تثير الجدل في كتب الكتاب| شاهد

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه ردة فعل عروس مصرية انفعلت على المأذون، بعد أن طلب منها أن تبصم بشكل صحيح على عقد القران، بطريقة لم تعجبها.





وأظهر الفيديو العروس وهي تجلس على طاولة بجوار المأذون والعريس في أثناء كتابة عقد القران، وأوضح الفيديوالعروس وهي تبصم على وثيقة الزواج بينما طالبها المأذون بالضغط على العقد لتظهر البصمة بشكل واضح، إلا أنهاانفعلت بعد قليل وانفجرت عصبيتها وهي تتحدث قائلة: "أنت بتزعق ليه، بيزعق ليه دا، متزعقليش"، مشيرة إلىأنها تبصم بطريقة صحيحة.





وانتقد البعض رد فعل العروس الذي اعتبروه عنيفا، بينما دافع الآخرون عنها مبررين أن المأذون تصرف بوقاحة وأفسد يومها المميز، فعلقت إحداهما قائلة: هي مش عصبية، وعندها حق، بيزعقلها ليه؟.





وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو، حيث اعتبر البعض أن العروس على حق، فيما رأى آخرون أن تصرفها خاطئ.





وعلق أحدهم قائلا: "ليه يصرخ عليها بأجمل أيامها"، وأضاف آخر: "العروسة المفروض محد يزعلها ومو من حق المأذون يزعأ عليها".





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.