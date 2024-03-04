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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وزير الإسكان ومحافظ الشرقية يتفقدان محطة تنقية مياه بلبيس بطاقة 207 آلاف م3

صدى البلد

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مأخذ ومحطة تنقية مياه بلبيس بطاقة تصميمية 207 آلاف م3 يومياً.

أكد الدكتور عاصم الجزار علي ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في إدارة وتشغيل المحطة، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية، من أجل الحفاظ على المحطة، وإطالة عمرها الافتراضي، والحفاظ على استدامة تقديم خدمة مياه الشرب للمواطنين بأعلى جودة.


أضاف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء محطات مياه وروافع صرف صحي جديدة، تُساهم في تدعيم البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030.

وزير الإسكان يصل الشرقية لمتابعة خدمات المياه والصرف

وشهدت الجولة تفقد وزير الإسكان ومحافظ الشرقية مكونات المحطة المختلفة، والاستماع لشرح من مسئولى المحطة، عن موقف خدمات مياه الشرب فى مركز بلبيس ويتم تغذيته بالمياه من خلال مجموعة من المحطات بإجمالى طاقة تصميمية 370 ألف م3 يومياً، يتم نقلها من خلال شبكات بأطوال 915 كم.

كما استعرض الوزير والمحافظ، نتائج تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة "TSM" بمحطة مياه بلبيس، فى التشغيل والصيانة، والأمن والسلامة والصحة المهنية، ومراقبة وضبط الجودة، وإدارة الموارد البشرية، حيث أكد مسئولو الشركة، أن إجمالى الوفر السنوى نتيجة تطبيق برنامج "TSM" فى محطة مياه بلبيس، 1.52 مليون جنيه.

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الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعلي معايير الجودة التشغيل والصيانة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان السلامة والصحة المهنية الفنية المستدامة المجتمعات العمرانية المرافق والمجتمعات العمرانية المشروعات التنموية والخدمية الموارد البشرية

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