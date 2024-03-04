مواجهة مصرية خالصة.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم العديد من المباريات والمواجهات الهامة بالدوريات المختلفة، وهنا مواجهة مصرية خالصة بين نجمي منتخب مصر أحمد حسن كوكا ومحمود تريزيجيه، حيث يلتقي ألانيا سبور المحترف بصفوفه كوكا ضد طرابزون سبورالذي يلعب بصفوفه تريزيجيه.



جدول مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة كما يلي:

الدوري الإنجليزي:

شيفيلد يونايتد ضد آرسنال - الساعة 10 مساءً - beIN SPORTS HD1.

الدوري الإسباني:

أوساسونا ضد ألافيس - الساعة 10 مساءً - beIN SPORTS HD3.

دوري أبطال آسيا:

العين ضد النصر - الساعة 6 مساءً - beIN SPORTS AFC.

الدوري الإيطالي:

إنتر ميلان ضد جنوى - الساعة 9:45 مساءً - AD SPORTS Premium 1.

الدوري التركي:

أضنة ديمرسبور ضد فاتح قرا جمرك - الساعة 4 عصرًا.

أنطاليا سبور ضد جازينتاب - الساعة 7 مساءً.

ألانيا سبور (كوكا) ضد طرابزون سبور (تريزيجيه) - الساعة 7 مساءً.

تلك هي مواعيد المباريات المقررة اليوم، مع القنوات الناقلة لكل مباراة.