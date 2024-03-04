سلاح ومخدرات .. الداخلية تداهم البؤر الإجرامية بأسوان والإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان- الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت الجهود فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (8,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو) بحوزة (3 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (678) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كمية لمخدرى "الحشيش، الهيروين") بحوزة (3 متهمين) و ضبط (3) قضايا أسلحة بيضاء..ضُبط خلالهم (3 قطع سلاح أبيض).. بحوزة (3 متهمين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.