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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر

صدى البلد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن قائمة الأبيض التي ستتوجه إلى المملكة العربية السعودية اليوم ، استعداداً لخوض مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر، المقرر لها يوم 8 مارس الجاري، باستاد الأول بارك بمدينة الرياض.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - سيد عبدالله "نيمار" - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.
 

الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.

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