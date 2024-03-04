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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أرقام خيالية.. خبير يكشف رواتب "متذوقي القهوة" وتكلفة التأمين على "لسانهم"| فيديو

خبير يكشف رواتب متذوقي
خبير يكشف رواتب "متذوقي القهوة" وتكلفة التأمين على "لسانهم"

انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا) لخبير تذوق قهوة عربي يدعى أبو آدم وهو يتذوق القهوة بينما يسأله أحدهم عن حجم رواتب متذوقي القهوة.

أجاب الرجل على هذا السؤال قائلًا "كل واحد ولسانه" لكن بالتأكيد في الشركات الكبرى يكون راتب المتذوق مرتفعة لأنه في النهاية يرتبط تذوق القهوة بكميات البن التي سوف يشتريها العملاء فيما بعد.

من آلاف الريالات إلى ملايين الدولارات

وأكد (أبو آدم) من خلال مقطع الفيديو أنه لا يمتلك رقم معين لرواتب متذوقي القهوة لكنه على الأقل 50 ألف ريال في الشركات الكبرى. مضيفًا أن الشركات تقوم بالتأمين على حواس المتذوق، فهناك شركة أمنت على لسان متذوق القهوة لديها بـ10 مليون دولار وهذا يعني أنه بالتأكيد يُساهم في شراء البن الخاص بالشركة بالملايين سنويًا.

وتتميز مهنة تذوق القهوة بأنها فحص مذاق ورائحة القهوة المحمصة، ويمكن القيام بهذه المهنة بشكل غير رسمي أو من قبل متخصصين بطلق عليهم اسم "Q Graders". وتتم هذه المهنة من خلال استنشاق رائحة القهوة بعمق أولا ثم ارتشافها بصوت عالِ عن طريق الفم لتصل إلى الجزء الخلفي من اللسان لتذوقها وتحديد قوامها وملمسها ومدى حلاوتها أو حموضتها ونكهتها.

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