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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يفتتح 4 معارض أهلاً رمضان لبيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

إدافتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ووسط إقبال كثيف من المواطنين 4 معارض" أهلاً رمضان" لبيع السلع الغذائية واللحوم بحي شرق شبرا الخيمة ومدن الخصوص والقناطر الخيرية وقها ،  فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد التام لشهر رمضان المبارك وتوفير كافة السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع ورفع العبء عن كاهلهم.
وتفقد المحافظ منتجات المعارض التي تم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع  الغرفة التجارية ومديرية التموين  ويضم ( أرز ، مكرونة ، زيت ، عدس ، فول ، سمن ، فراخ مجمدة ، لحوم ، دقيق ، ألبان ، خضروات ، منظفات ، معلبات) وغيرها من المنتجات الضرورية والهامة.
وحرص المحافظ على الاطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق، موجها التموين بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة بضخ ودعم المنافذ بكميات إضافية من السلع  الأكثر طلباً لتلبية الاحتياجات بصفة مستمرة و تخفيف العبء عن كاهل المواطنين .
وخلال تفقده ، بعث محافظ القليوبية رسالة طمأنة للمواطنين أكد فيها على توافر كافة السلع  الأساسية والاستراتيجية ومستمرون فى ضخ  المزيد من  الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لسد متطلبات الأهالي خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك ، مؤكداً على أنه تم افتتاح 9 معارض حتى الآن بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وأن هناك مرور ميداني من قبل  إدارات التفتيش والمتابعة بالمحافظة لمتابعة الحالة العامة لجميع معارض " أهلا رمضان"  للتأكد من ضبط الأسعار والالتزام بالإعلان عن الأسعار المخفضة بكافة أنواع  السلع " قبل وبعد" بكافة أجنحة المعرض وحمايتهم من الاستغلال وتوافر السلع بكميات كافية  لتلبية احتياجات المواطنين.
وأكد المحافظ أن معارض وشوادر أهلا رمضان ستكون متواجدة في جميع مراكز ومدن وأحياء محافظة القليوبية، بالإضافة إلى أن بعض السلاسل التجاريه تخصص مكاناً محدداً لإقامة معارض وشوادر أهلا رمضان، وذلك تخفيفا على المواطن وتوفير سلع ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار وتخفيضات  تنافسية تسهيلا على المواطنين لمواجهة غلاء الأسعار ومواجهة جشع التجار، مؤكدا أن معارض وشوادر أهلا رمضان مستمرة حتى نهاية الشهر الكريم، وأن المعارض هذا العام  تختلف عن الأعوام السابقة وبها وفرة غير مسبوقة، وأن التجار ملتزمين بتوفير السلع بالأسعار المقررة وأن التخفيضات تصل إلى 20 % .

القليوبية أسعار مخفضة بيع السلع الغذائية توفير كافة السلع الأساسية شهر رمضان المبارك

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