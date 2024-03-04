شكري : حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة وإنفاذ التهدئة قبل رمضان

يبحث وزير الخارجية، السفير سامح شكري، مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.

أكد وزير الخارجية، السفير سامح شكري، على المسؤولية الإنسانية والقانونية التي يتحملها مجلس الأمن للضغط على إسرائيل للامتثال لأحكام القانون الدولي وإزالة العراقيل التي تضعها أمام عملية إدخال المساعدات لغزة، مشيرا إلى حتمية تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وإنفاذ التهدئة قبل شهر رمضان.

ونوه “شكري” ، إلى المخاطر الإنسانية الناجمة عن المحاولات الممنهجة لاستهداف عمل وكالة الأونروا في غزة.

وأعربت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، عن تقديرها للدور الهام والمحوري الذي تضطلع به مصر منذ بدء الأزمة للدفع بإنفاذ التهدئة والحد من الأزمة في القطاع.

وأكدت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، حرصها على مواصلة التشاور والتنسيق مع الجانب المصري لضمان تنفيذ مهامها المتعقلة بزيادة إنفاذ المساعدات إلى القطاع.