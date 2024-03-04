شركة بريطانية: استهداف سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا ومرتبطة بإسرائيل قرب اليمن

أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم الاثنين، أنه تم استهداف سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا ومرتبطة بـ إسرائيل على بعد نحو 88 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن في اليمن.

وفي وقت سابق، غرقت سفينة شحن بريطانية استهدفها الحوثيون في اليمن في البحر الأحمر بعد تعرضها لأضرار جراء الهجوم.

وتعرضت السفينة، التي تُعرف باسم روبيمار، للقصف بصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون في 18 فبراير في مضيق باب المندب.

وأكد المسئولون، وفقا لما نشرته الإندبندنت، غرق السفينة روبيمار، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تدمير السفينة بالكامل وسط الصراع المتصاعد بين الحوثيين وخصومهم.

ويأتي الهجوم وسط سلسلة من هجمات الحوثيين على السفن التي تمر عبر الممر المائي الاستراتيجي، مما أدى إلى تعطيل طرق التجارة الحيوية بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.