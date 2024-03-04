المنتخب الأوليمبي يواجه الإمارات في افتتاح بطولة غرب آسيا لكرة القدم بالسعودية

أسفرت قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا الخامسة تحت 23 سنة لكرة القدم عن وقوع المنتخب الأوليمبي مع نظيره الإماراتي في المجموعة الثالثة.



وتستضيف السعودية البطولة الودية الدولية في الفترة من 18 إلى 26 مارس الجاري ويشارك فيها المنتخب الأوليمبي ضمن استعداداته لأولمبياد "باريس 2024" ويقام نظام البطولة في الدور التالي بصعود الفائزون الأربعة إلى الدور قبل النهائي لتحديد البطل وأصحاب المراكز المتقدمة، حيث يلعب الفائز من لقاء مصر والإمارات مع الفائز من المجموعة الرابعة أستراليا أو العراق بينما يلعب الخاسرون على المراكز من الخامس إلى الثامن وذلك لما ذكره الاتحاد المصري للعبة على صفحته الرسمية "فيسبوك" اليوم.



وينتظم المنتخب الأوليمبي في معسكره بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية اعتبارا من يوم 14 مارس على أن يغادر القاهرة يوم 18 مارس.. وقال محمود حرب المدير الإداري "إن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرازيلي ميكالي المدير الفني استقر على استدعاء 4 من اللاعبين المحترفين وهم إياد العسقلاني وعمر فايد ومصطفى أشرف وبلال مظهر.



وأسفرت قرعة البطولة كاملة عن وقوع كوريا الجنوبية مع تايلاند في المجموعة الثانية والسعودية مع الأردن في المجموعة الأولى وأستراليا مع العراق في المجموعة الرابعة.