عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل الموت في شهر رمضان من علامات حسن الخاتمة؟.. الإفتاء توضح

هل الموت في شهر رمضان
هل الموت في شهر رمضان من علامات حسن الخاتمة ؟

هل الموت في شهر رمضان من علامات حسن الخاتمة ؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء من خلال موقعها الرسمي، حيث يتساءل الكثيرون مع بقاء نحو أسبوع على دخول شهر رمضان والذي تستطلع دار الإفتاء هلاله مساء يوم الأحد المقبل.

هل الموت في شهر رمضان من علامات حسن الخاتمة ؟

وقالت الإفتاء إن من علامات حسن الخاتمة أن يموت المسلم في شهر رمضان، حيث تُفتح أبواب الجنة، وتُغلق أبواب النار، وتُصَفَّد فيه الشياطين، فيكون ذلك أرجى لقبول عمل المسلم الذي وفقه الله تعالى للصيام والقيام وقراءة القرآن ومات على ذلك.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ» متفق عليه.

قال الإمام أبو العباس القُرْطُبِي في "المفهم" (3/ 136، ط. دار ابن كثير): [قوله: «فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ» فُتحت: بتخفيف التاء وتشديدها، ويَصح حَمْله على الحقيقة، ويكون معناه: أن الجنة قد فتحت وزخرفت لمن مات في شهر رمضان؛ لفضيلة هذه العبادة الواقعة فيه، وغلقت عنهم أبواب النَّار فلا يدخلها منهم أحدٌ مات فيه] اهـ.

علامات حسن الخاتمة.. أمور تبشر أنك من الصالحين

هل الموت في رجب من حسن الخاتمة؟.. انتبه لـ10 علامات على الميت

كما أنَّ الطاعات في رمضان تكون أرجى لقبول صاحبها، فإن التوفيق لها في غير رمضان كذلك من علامات حسن الخاتمة، كأن يموت الإنسان صائمًا، أو على لا إله إلا الله، أو يتصدق بصدقة ابتغاء وجه الله عز وجل، فقد ورد أن من مات على ذلك ختم له بخاتمة السعادة؛ لما ورد عن حذيفة رضي الله عنه قال: أسندتُ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدري، فقال: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلا اللهُ، ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ، خُتِمَ لَهُ بِهَا، دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ، خُتِمَ لَهُ بِهَا، دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ، خُتِمَ لَهُ بِهَا، دَخَلَ الْجَنَّةَ» أخرجه الأئمة: أحمد والبزار في "مسنديهما"، وأبو نعيم في "حلية الأولياء".

وهذا الحديث لا يفيد الحصر على الطاعات المذكورة فيه، حيث نصَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه على بعض أفراد العام، أي: أفراد العمل الصالح، ولم يذكر جميع الأعمال الصالحة، وعندما يذكر صلى الله عليه وآله وسلم البعض فإنه يدخل فيه الباقي، وعلى ذلك سائر الأعمال الصالحة، فأي عمل من الأعمال الصالحة التي يقوم بها الإنسان ويتوفاه الله تعالى ويقبضه عليها؛ فإن ذلك يُعَدُّ دليلًا على حسن الخاتمة الذي هو سبب في دخوله الجنة، وسواء كان ذلك العمل صيامًا، أو زكاة، أو حجًّا أو عمرة، أو إصلاحًا بين الناس، أو أمرًا بمعروف، أو نهيًا عن منكر، أو يموت ساجدًا، فإن كل عمل من الأعمال الصالحة التي يكون الإنسان فيها ويختم له بها فهو علامة من علامات حسن الخاتمة.

قال الإمام بدر الدين الزَّرْكَشِي في "البحر المحيط" (4/ 300، ط. دار الكتبي): [ذِكْرُ بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص عند الأكثرين، بل الأول باقٍ على عمومه، قال القفال: فصار الخاص كأنه ورد فيه خَبَران: خَبَر يشمله ويشمل غيره، وخَبَر يخصه] اهـ.

وشددت أن المراد بحسن الخاتمة، هو توفيقُ الله سبحانه وتعالى لعبده أن يعمل خيرًا في حياته، وأن ييسر له ويوفقه للدوام على العمل الصالح قبل موته حتى يقبضه عليه، حيث لا يبقى للإنسان بعد وفاته إلا إحسانٌ قَدَّمَه في حياته يرجو ثوابه، أو عصيانٌ اجتَرَحَهُ يخشى عقابه.

علامات حسن الخاتمة شهر رمضان هل الموت في شهر رمضان من علامات حسن الخاتمة دار الإفتاء المراد بحسن الخاتمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 300 جنيه في يوم|انهيار أسعار الذهب مجددا.. والسر في الدولار

رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته.. مفاجأة جديدة

«خراب السوق السوداء»|الدولار يفقد 30 جنيهًا من أعلى سعر.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

لحظة النطق بإعدام مرشد جماعة الإخوان ونائبه محمود عزت بقضية أحداث المنصة|فيديو

انخفاض جديد.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

الإعدام شنقا لمرشد الجماعة ومحمود عزت و6 آخرين في أحداث المنصة

على طريقة إمام عاشور.. كوبري جديد لضم موهبة الكرة المصرية للأهلي

ضحية سائق أوبر .. مصدر يكشف تطورات حالة حبيبة الشماع الصحية

موضوعات متعلقة

الأوقاف: إيفاد إمام وقارئ إلى أمريكا وألمانيا لإحياء ليالي رمضان

البحوث الفلكية يعلن مفاجأة عن موعد أول أيام شهر رمضان 2024

اقترب رمضان فكيف أنتصر على نفسي والشيطان؟.. 3 أمور ودعاء يوجب لك الجنة

ترشيحاتنا

صفقات من العيار الثقيل.. متحدث الوزراء يفجر مفاجأة مدوية بعد رأس الحكمة

الإصابة تحرم إيطاليا من نجمها في يورو 2024

بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن والبيض في شهر رمضان

إيسترن كومباني: زيادة رأس المال إلى 770 مليون جنيه.. وتسهيلات لاستيراد المواد الخام

قبل شهر الخير.. الشرطة تجوب القرى والنجوع لتوزيع المساعدات على المواطنين| شاهد

قرار عاجل بشأن الغش في امتحانات الثانوية العامة.. وعقوبة مشددة لهؤلاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر من بعض.. أصالة وأحلام تخطفان الأنظار بإطلالات لافتة

فوق الركبة.. أسما إبراهيم تبرز أناقتها بإطلالة شتوية

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

بدأت من مصر .. حكاية أول صورة صحفية في التاريخ

فيديو

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

"متفقناش على دي"|خناقة على بدلة الفرح بين عروسين تثير جدل السوشيال ميديا

أرقام خيالية.. خبير يكشف رواتب "متذوقي القهوة" وتكلفة التأمين على "لسانهم"| فيديو

شاعر عربي شهير يُهدي سائقه 10آلاف ريال والسر في اسم زوجته.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ