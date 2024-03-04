هل الموت في شهر رمضان من علامات حسن الخاتمة؟.. الإفتاء توضح

هل الموت في شهر رمضان من علامات حسن الخاتمة ؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء من خلال موقعها الرسمي، حيث يتساءل الكثيرون مع بقاء نحو أسبوع على دخول شهر رمضان والذي تستطلع دار الإفتاء هلاله مساء يوم الأحد المقبل.

هل الموت في شهر رمضان من علامات حسن الخاتمة ؟

وقالت الإفتاء إن من علامات حسن الخاتمة أن يموت المسلم في شهر رمضان، حيث تُفتح أبواب الجنة، وتُغلق أبواب النار، وتُصَفَّد فيه الشياطين، فيكون ذلك أرجى لقبول عمل المسلم الذي وفقه الله تعالى للصيام والقيام وقراءة القرآن ومات على ذلك.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ» متفق عليه.

قال الإمام أبو العباس القُرْطُبِي في "المفهم" (3/ 136، ط. دار ابن كثير): [قوله: «فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ» فُتحت: بتخفيف التاء وتشديدها، ويَصح حَمْله على الحقيقة، ويكون معناه: أن الجنة قد فتحت وزخرفت لمن مات في شهر رمضان؛ لفضيلة هذه العبادة الواقعة فيه، وغلقت عنهم أبواب النَّار فلا يدخلها منهم أحدٌ مات فيه] اهـ.

كما أنَّ الطاعات في رمضان تكون أرجى لقبول صاحبها، فإن التوفيق لها في غير رمضان كذلك من علامات حسن الخاتمة، كأن يموت الإنسان صائمًا، أو على لا إله إلا الله، أو يتصدق بصدقة ابتغاء وجه الله عز وجل، فقد ورد أن من مات على ذلك ختم له بخاتمة السعادة؛ لما ورد عن حذيفة رضي الله عنه قال: أسندتُ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدري، فقال: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلا اللهُ، ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ، خُتِمَ لَهُ بِهَا، دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ، خُتِمَ لَهُ بِهَا، دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ، خُتِمَ لَهُ بِهَا، دَخَلَ الْجَنَّةَ» أخرجه الأئمة: أحمد والبزار في "مسنديهما"، وأبو نعيم في "حلية الأولياء".

وهذا الحديث لا يفيد الحصر على الطاعات المذكورة فيه، حيث نصَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه على بعض أفراد العام، أي: أفراد العمل الصالح، ولم يذكر جميع الأعمال الصالحة، وعندما يذكر صلى الله عليه وآله وسلم البعض فإنه يدخل فيه الباقي، وعلى ذلك سائر الأعمال الصالحة، فأي عمل من الأعمال الصالحة التي يقوم بها الإنسان ويتوفاه الله تعالى ويقبضه عليها؛ فإن ذلك يُعَدُّ دليلًا على حسن الخاتمة الذي هو سبب في دخوله الجنة، وسواء كان ذلك العمل صيامًا، أو زكاة، أو حجًّا أو عمرة، أو إصلاحًا بين الناس، أو أمرًا بمعروف، أو نهيًا عن منكر، أو يموت ساجدًا، فإن كل عمل من الأعمال الصالحة التي يكون الإنسان فيها ويختم له بها فهو علامة من علامات حسن الخاتمة.

قال الإمام بدر الدين الزَّرْكَشِي في "البحر المحيط" (4/ 300، ط. دار الكتبي): [ذِكْرُ بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص عند الأكثرين، بل الأول باقٍ على عمومه، قال القفال: فصار الخاص كأنه ورد فيه خَبَران: خَبَر يشمله ويشمل غيره، وخَبَر يخصه] اهـ.

وشددت أن المراد بحسن الخاتمة، هو توفيقُ الله سبحانه وتعالى لعبده أن يعمل خيرًا في حياته، وأن ييسر له ويوفقه للدوام على العمل الصالح قبل موته حتى يقبضه عليه، حيث لا يبقى للإنسان بعد وفاته إلا إحسانٌ قَدَّمَه في حياته يرجو ثوابه، أو عصيانٌ اجتَرَحَهُ يخشى عقابه.